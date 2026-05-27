Na Kodeljevem bo vroče

Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. uri prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši LL Grosista Slovana in Celja Pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo pričela ob 17.30, morebitna tretja pa bo na sporedu 6. junija v Ljubljani ob 18.30.

Ljubljančani in Celjani so v tej sezoni odigrali tri medsebojne tekme, na vseh od njih se je odvijal izenačen in neusmiljen boj za vsak košček igrišča. Zasedba iz slovenske prestolnice je zmagala na obeh tekmah v državnem prvenstvu, v Celju z 31:29, na Kodeljevem s 34:31, na aprilskem zaključnem turnirju za slovenski pokal v dvorani Tivoli pa je ekipa iz knežjega mesta na polfinalni tekmi po izvajanju sedemmetrovk slavila s 35:34.

Celjani so daleč pred vsemi po številu osvojenih naslov, doslej so kar 26-krat slavili v državnem prvenstvu. Petkrat so bili najboljši Velenjčani, po enkrat pa rokometaši Kopra, Prul 67 in Slovana.

Za tretje mesto se bosta pomerila Trimo Trebnje in Slovenj Gradec. Prva tekma bo na sporedu danes ob 18.00 v Trebnjem, druga v nedeljo, 31. maja, ob 18.30 v Slovenj Gradcu, morebitna tretja pa v soboto, 6. junija, znova v Trebnjem.

Liga NLB, finale in boj za tretje mesto, prvi tekmi

Sreda, 27. maj:

Finale lige NLB in boj za tretje mesto Slovan - Celje Pivovarna Laško /0:0/

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec /0:0/ / / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

