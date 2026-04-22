Bobinac prepričan v nadaljnjo državno podporo športu

Franjo Bobinac je bil v torek na volitvah Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) soglasno znova izvoljen za predsednika. Tretji prvi mož slovenskega olimpizma je po izvolitvi za svoj drugi mandat dejal, da je prepričan v nadaljnjo državno podporo športu. Obenem želi z ekipo Slovenije popeljati do najbolj športne države na svetu.

OKS in slovenski šport sta v prejšnjih letih izpostavljala dobro sodelovanje z vlado, po nedavnih volitvah nova sestava še ni dobila potrditve v parlamentu.

"Ne glede na to, kako bo sestavljena nova slovenska vlada, v to sem trdno prepričan, bo veliko pozornosti namenila športu, ki nas verjetno še najbolj povezuje in združuje. Verjamem, da bo javna sfera še naprej podpirala civilni športni del družbe, dobro sodelujemo z gospodarstvom in turizmom. Kakršna koli kombinacija bo nastala bo sprejemljiva," je pojasnil Bobinac.

Po prvi izvolitvi sredi decembra 2022, kjer je imel še dva tekmeca, je napovedal znatno povečanje sredstev za šport iz državnega proračun. V prejšnjih slabih treh letih so se ta povečala iz 22 na 64 milijonov evrov.

V tem obdobju je šport prišel iz šolskega na ministrstvo za gospodarstvo in turizem. Ta čas sicer še ni jasno, katere stranke bodo sestavljale novo vlado in tako tudi ne razdelitev ministrskih resorjev ter njihova sestava.

"Ne želim ničesar prehitevati, a celotna Slovenija živi za šport, v njem ni delitve na leve in desne. Tedaj, ko čakamo, da zazveni naša Zdravljica, vsa srca skupaj bijejo v istem ritmu in se skupaj veselimo velikih uspehih naših športnikov."

Skupaj z ekipo želi usmeriti državo, da bi postala najbolj športna nacija na svetu. Ne le po vrhunskih rezultatih v mednarodnem merilu, ampak tudi pri aktivnem življenjskem slogu vseh generacij.

Foto: Aleš Fevžer

"Želimo povečati gibalne aktivnosti na vseh področjih, od najmlajših do najstarejših. To želimo narediti tudi na lokalni ravni, uvesti več ur športne vzgoje v šolah in na univerzah. Imeti bi morali tudi več parašporta. Ne manjka ciljev, se bomo borili, da postanemo najbolj športna država na svetu," je napovedal Bobinac.

Posebna skrb za slovensko športno dediščino

Posebno pozornost bodo posvetili skrbi za slovensko športno dediščino in ustanovitvi doma slovenskega športa v središči slovenske prestolnice.

"To si slovenski šport zasluži, da se predstavi in poveže športne dosežke iz preteklosti. Nastal bo prostor tako za mlade in ostale generacije, za turistične oglede. Iščemo prostor v središču Ljubljane, zelo blizu smo že temu, vendar nismo povsem na cilju. Osrednji prostor bo namenjen muzeju, možno bo proslavljati slovenske uspehe. Načrtujemo tudi manjšo trgovinico za navijaške rekvizite in kavarno."

Stoodstotna podpora, ki jo je dobil v torek na tajnih volitvah in prvič v zgodovini OKS na elektronski način, ga navdaja z zadovoljstvom. "Gotovo sem zadovoljne, obenem pa je to tudi obveza. Sem dovolj ambiciozen in perfekcionist, da vem, da je mogoče še kaj postoriti v naslednjem mandatu. Vesel in ponosen sem, da bom olimpijsko družino vodil še štiri leta."

Zelo blizu njegovim odstotkom so se približali tudi trije kandidati za podpredsednike Metod Ropret, Miran Kos in Luka Steiner, ki sicer tudi niso imeli tekmecev. Katjo Koren so že sredi marca kot svojo predstavnico za podpredsednico izvolili športniki.

"Mislim, da je to izraz zaupanja športne družine. Ta izid je motivacija za naprej. Vesel sem tudi izjemne podpore podpredsedniški ekipi. Prav tako se veselim dela z novim izvršnim odborom, da bomo naredili pomembne korake, da slovenski šport še izboljšamo," je končal Bobinac.

