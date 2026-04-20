Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Ponedeljek,
20. 4. 2026,
22.04

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Nagrade laureus 2026

Alcaraz, Sabalenka in PSG prejemniki nagrad laureus

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Laureus 2026, Arina Sabalenka | Arina Sabalenka je prejemnica laureusa 2026. | Foto Reuters

Španec Carlos Alcaraz, Belorusinja Arina Sabalenka in nogometaši PSG v ekipni konkurenci so prejemniki športnih nagrad laureus za leto 2026, so danes sporočili iz akademije laureus. Med nominiranci v moški konkurenci je bil tudi letos slovenski kolesar Tadej Pogačar.

Letošnji nagrajenci so nasledili švedskega atleta Armanda Duplantisa, ameriško telovadko Simone Biles in nogometaše madridskega Reala, ki so prestižna priznanja prejeli lani.

Tadej Pogačar v ožjem izboru, toda ...

Tudi lani je bil, tako kot letos, v ožjem izboru oziroma med nominiranci v moški konkurenci slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, a nagrade ni dobil. Pred njim je bila kot prva Slovenka med nominiranci za prestižno priznanje smučarka Tina Maze v letih 2014 in 2015.

Nagrade so tretjič podeljevali v Madridu.

Poleg treh glavnih nagrad večera, za oba dobitnika posamičnih laureusov sta to prvi takšni priznanji v karieri, so podelili še številne druge. Golfist Rory McIlroy je tako dobil priznanje za vrnitev leta, nekdanji nemški nogometaš Toni Kroos pa priznanje lauerus za navdihujočo športno osebnost. Brazilec Gabriel Araujo je dobitnik laureusa za športnike invalide, britanski dirkač formule 1 Lando Norris pa za preboj leta.

Med ekstremnimi športniki je nagrada pripadla Američanki Chloe Kim, kar je njena tretja nagrada po letih 2019 in 2020. Mlada športna osebnost leta je Barcelonin zvezdnik Lamine Yamal, nagrado za športno organizacijo je dobila fundacija Futbol Mas iz Čila, nekdanja romunska telovadka Nadia Comaneci pa nagrado za življenjsko delo.

Foto: Reuters

"Nagrada ima še večji pomen, ker jo podeljujejo tisti, ki res razumejo v šport"

Carlos Alcaraz je lani zmagal na odprtih teniških prvenstvih ZDA in Francije, izgubil finale v Wimbledonu in leto končal kot številka 1 svetovnega tenisa. Kot četrti dobitnik nagrade iz teniškega sveta se je pridružil Rogerju Federerju in Novaku Đokoviću, ki sta bila nagrajena po petkrat, ter Rafaelu Nadalu, dvakratnemu zmagovalcu.

"Nagrada ima še večji pomen, ker jo podeljujejo tisti, ki res razumejo v šport. Te noči ne bom nikoli pozabil, za vedno bo ostala v mojem srcu," je po prejemu nagrade dejal Alcaraz.

Arina Sabalenka si je prestižno priznanje zaslužila z uvrstitvami v polfinale na vseh turnirjih velike četverice, od katerih je nato dobila tistega v New Yorku, leto je končala na vrhu lestvice WTA.

"Kar tresem se. Počutim se kar malo noro, ko vidim, da bo moje ime zdaj v družbi tistih, ki sem jih vedno občudovala," pa je dejala Sabalenka.

PSG je do laureusa prišel kot evropski nogometni prvak, ki je poleg najprestižnejše lovorike osvojil še štiri druge.

Med nominiranci v moški konkurenci so bili Francoz Ousmane Dembele (nogomet), Armand Duplantis (atletika), Španec Marc Marquez (motociklizem), Pogačar in Italijan Jannik Sinner (tenis) ter Alcaraz.

V ženski konkurenci so se za priznanje potegovale Španka Aitana Bonmati (nogomet), Američanka Melissa Jefferson-Wooden (atletika), Kenijka Faith Kipyegon (atletika), Američanka Katie Ledecky (plavanje) in njena rojakinja Sydney McLaughlin-Levrone (atletika) ter Sabalenka.

Nominiranci za nagrado ekipa leta pa so bili angleška ženska nogometna reprezentanca, evropska reprezentanca v Ryderjevem pokalu (golf), indijska ženska reprezentanca v kriketu, moštvo formule 1 McLaren, košarkarska ekipa iz lige NBA Oklahoma City Thunder in nogometaši Paris Saint-Germaina.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
