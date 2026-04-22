V Svobodi po besedah prvaka Demokratov Anžeta Logarja, da se je predsednik Svobode Robert Golob sam izločil iz mandatarske igre, menijo, da gre za iskanje izgovorov tistih, ki bodo omogočili še četrto vlado Janeza Janše. Desna koalicija je sestavljena, Svoboda bo zelo glasna opozicija, zlasti ko gre za pravno državo, pravi poslanka Alenka Bratušek.

Bratušek je tako v današnji izjavi v DZ spomnila, da je Logar prvi sporočil, da Demokrati dokončno zaključujejo pogajanja s Svobodo. "Spremljam tudi družbena omrežja, verjetno manj kot mladi, ampak v petek sem videla neki videoposnetek, verjamem, da ni bil narejen z umetno inteligenco, kjer je Logar rekel, da zaključuje pogajanja," je spomnila. Zato po njenih besedah ni možno, da bi se za tem kdo sam izločil.

"To, kar govoriš, je treba po volitvah tudi živeti"

Po njenem mnenju je jasno, da nekateri iščejo izgovore, da bodo "četrtič na mesto predsednika vlade postavili človeka, za katerega so nekateri prisegali, drugi pa celo podpisali, da ga ne bodo podprli". Meni, da to ni všeč volivcem teh strank, saj je treba to, kar govoriš, po volitvah tudi živeti, se je obregnila ob stranki Demokrati in Resnica.

"Koalicija je po naši oceni sestavljena, ne bom rekla, da je desnosredinska, jaz bom rekla, da je zelo desna," je izpostavila Bratušek. Po njenih besedah so to dejstva, treba pa bo še videti, kako dolgo "bo to vse skupaj trajalo".

Svoboda pa bo "absolutno konstruktivna" opozicija, ko bo šlo za pravno državo, človekove pravice, javno zdravstvo, javno šolstvo, dolgotrajno oskrbo pa tudi "zelo, zelo glasna opozicija".

Svoboda: Ne bomo ovirali oblikovanja nove vlade



Poslanska skupina Gibanja Svoboda medtem sicer tudi umika predlog sprememb zakona o vladi, ki bi ga moral danes na prvi seji obravnavati parlamentarni skupni odbor. Kot so sporočili iz Svobode, ne bodo ovirali oblikovanja nove vlade, kot si jo je zamislila nastajajoča koalicija.



"Za umik zakona smo se odločili na podlagi dogajanja na prvi izredni seji, na kateri se je jasno izrisala nova koalicija, ki je prevzela vse aktualne vodstvene položaje v državnem zboru," so zapisali.



"V Svobodi, za razliko od SDS in NSi v prejšnjem mandatu, ne bomo ovirali oblikovanja vlade v sestavi, kot so si jo je zamislila nova koalicija. Zato jim z umikom zakona omogočamo, da pripravijo in vložijo svojo novelo zakona," so še dodali.



S spremembami zakona o vladi so v Svobodi želeli število ministrstev zmanjšati na 16. Ukinili in na druge resorje bi prenesli ministrstvo za digitalno preobrazbo, ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter ministrstvo brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu.