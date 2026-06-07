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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
12.10

Osveženo pred

28 minut

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kajak kanu slalom na divjih vodah Žiga Lin Hočevar

Nedelja, 7. 6. 2026, 12.10

28 minut

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Praga

Žiga Lin Hočevar v izločilne boje krosa kot šesti

Avtor:
STA

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Žiga Lin Hočevar | Žiga Lin Hočevar | Foto Aleš Fevžer

Žiga Lin Hočevar

Foto: Aleš Fevžer

Žiga Lin Hočevar nadaljuje niz odmevnejših uvrstitev na tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na drugi postaji v Pragi se je po sobotnem četrtem mestu v slalomu kanuistov izkazal tudi na kvalifikacijah posamičnega kajakaškega krosa, ko je zasedel šesto mesto. S tem se je uvrstil v popoldanske izločilne boje, kjer bodo tekmovali še trije Slovenci.

Jakob Šavli se je v vožnji na čas oziroma na kvalifikacijah uvrstil na 16. mesto, Eva Alina Hočevar je bila 13., Lea Novak 30., izpadla pa je Naja Pinterič, zabeležila je 37. čas.

V moški konkurenci je v vožnji na čas zmagal Italijan Giovanni de Gennaro, bil je 11 stotink sekunde hitrejši od Britanca Josepha Clarka in 52 stotink od Nemca Martena Konrada. Hočevar, sicer zmagovalec izločilnih bojev v Tacnu, je za najhitrejšim zaostal 85 stotink sekunde.

Pri ženskah je zmagala Čehinja Katerina Bekova, sedem stotink je zaostala Nemka Ricarda Funk, 98 stotink pa Francozinja Marjorie Delassus. Eva Alina Hočevar je zaostala dve sekundi in 73 stotink.

kajak kanu slalom na divjih vodah Žiga Lin Hočevar
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