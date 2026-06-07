Laura Unuk 20. na EP v šahu

Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je na 25. evropskem prvenstvu za ženske, ki je od 25. maja potekalo v Batumiju končala na 20. mestu s sedmimi točkami.

Naslov evropske prvakinje je presenetljivo osvojila Ukrajinka Anastazija Hnatišin z devetimi točkami iz 11 partij, tekmovanje pa je pričela kot 76. nosilka. Srebrna je bila Španka Sabrina Vega Gutierrez z 8,5 točke, bronasto odličje pa je po dodatnih kriterijih pripadlo Avstrijki Olgi Badelka, ki je prav tako zbrala 8,5 točke.

Zala Urh je osvojila šest točk in zasedla 73. mesto, tretja slovenska predstavnica Teja Vidic pa je s 5,5 točke končala na 93. mestu med 165 šahistkami.

Nastop slovenske reprezentance je zaznamovala odlična igra Laure Unuk, ki je bila vse do zaključnih krogov v igri za sam vrh. Po osmem krogu je bila celo na četrtem mestu, a ji v samem zaključku ni uspelo ohraniti stika z vodilnimi.

Njen rating na prvenstvu je znašal 2413 točk, ki krepko presega njen trenutni rating na svetovni lestvici, ker je večino točk osvojila proti zelo močnim nasprotnicam.