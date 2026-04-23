Voditelji držav članic EU se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju na Cipru, v ospredju katerega bo odziv Unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo, ki se odražajo predvsem v visokih cenah energentov.

Voditelji, med njimi premier Robert Golob, bodo po napovedih govorili o evropskem prispevku k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu, kjer sicer trenutno velja krhko premirje, in zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino.

Zaprtje te ključne pomorske poti je namreč povzročilo rast cen energentov, kar občutijo tudi evropski državljani in gospodarstvo. Voditelji bodo tako danes obravnavali v sredo predstavljeni nabor mogočih ukrepov za ublažitev posledic energetske krize, zmanjšanje porabe energije in izboljšanje usklajevanja med državami članicami na področju oskrbe za energenti, vključno z letalskim gorivom.

Danes bo predsednike vlad in držav članic nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, po pričakovanjih jih bo pozval k nadaljnji finančni, vojaški in diplomatski podpori. Ravno danes naj bi sicer članice dokončno sprejele pravno podlago za izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu in 20. sveženj sankcij proti Moskvi.

V petek se bo neformalni vrh končal z razpravo o predlogu večletnega finančnega okvirja EU (MFF) za obdobje 2028-2034. Po koncu se bodo voditeljem na delovnem kosilu pridružili vodilni predstavniki Egipta, Libanona, Jordanije, Sirije in Sveta za sodelovanje v Perzijskem zalivu (GCC).