Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
23. 4. 2026,
6.32

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
pomoč Ukrajina Bližnji vzhod energenti gospodinjstvo posledice energetska kriza srečanje Evropska unija Ciper Robert Golob Robert Golob vlada

Četrtek, 23. 4. 2026, 6.32

5 minut

Voditelji EU na Cipru o odzivu na vojno na Bližnjem vzhodu

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Robert Golob | Govorili bodo tudi o ruski vojni proti Ukrajini. | Foto Vlada Republike Slovenije

Govorili bodo tudi o ruski vojni proti Ukrajini.

Foto: Vlada Republike Slovenije

Voditelji držav članic EU se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju na Cipru, v ospredju katerega bo odziv Unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo, ki se odražajo predvsem v visokih cenah energentov.

Voditelji, med njimi premier Robert Golob, bodo po napovedih govorili o evropskem prispevku k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu, kjer sicer trenutno velja krhko premirje, in zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino.

Zaprtje te ključne pomorske poti je namreč povzročilo rast cen energentov, kar občutijo tudi evropski državljani in gospodarstvo. Voditelji bodo tako danes obravnavali v sredo predstavljeni nabor mogočih ukrepov za ublažitev posledic energetske krize, zmanjšanje porabe energije in izboljšanje usklajevanja med državami članicami na področju oskrbe za energenti, vključno z letalskim gorivom.

Danes bo predsednike vlad in držav članic nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, po pričakovanjih jih bo pozval k nadaljnji finančni, vojaški in diplomatski podpori. Ravno danes naj bi sicer članice dokončno sprejele pravno podlago za izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu in 20. sveženj sankcij proti Moskvi.

V petek se bo neformalni vrh končal z razpravo o predlogu večletnega finančnega okvirja EU (MFF) za obdobje 2028-2034. Po koncu se bodo voditeljem na delovnem kosilu pridružili vodilni predstavniki Egipta, Libanona, Jordanije, Sirije in Sveta za sodelovanje v Perzijskem zalivu (GCC).

pomoč Ukrajina Bližnji vzhod energenti gospodinjstvo posledice energetska kriza srečanje Evropska unija Ciper Robert Golob Robert Golob vlada
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.