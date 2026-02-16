Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Sa. B., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
13.10

babištvo zdravstvo premier Robert Golob

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 13.10

29 minut

Golob poudaril pomen zaupanja v zdravstvene delavce

Sa. B., STA

Robert Golob | "Življenje v skupnosti temelji na zaupanju," je izpostavil Golob. | Foto STA

"Življenje v skupnosti temelji na zaupanju," je izpostavil Golob.

Foto: STA

Predsednik vlade Robert Golob se je danes sestal z vodstvom ter zaposlenimi na Zbornici zdravstvene in babiške nege ter poudaril pomen zaupanja v zdravstvene delavce. Tega so po njegovih besedah pokazali tudi s sprejemom zakona o zdravstveni negi in babištvu, ki zbornici podeljuje dodatna pooblastila.

Predsednica zbornice Anita Prelec je obisk predsednika vlade ocenila kot ključnega. Meni, da je s sprejetjem zakona vlada prepoznala strokovno področje zdravstvene nege in babištva kot poglavitno. Zakon tako po mnenju Prelec prinaša novosti na področju zdravstvene nege in babištva, predvsem pri zagotavljanju avtonomije poklicev, strokovnem razvoju in specializaciji. "Medicinske sestre specialistke so nekaj, kar si mladi želijo, da bodo lahko pri svojem delu še bolj avtonomni in strokovni ter nudili tako obliko zdravstvene obravnave, ki bo bolj dostopna do pacientov," je ob tem dodala.

Predsednica zbornice Anita Prelec je obisk predsednika vlade ocenila kot ključnega. | Foto: STA Predsednica zbornice Anita Prelec je obisk predsednika vlade ocenila kot ključnega. Foto: STA

Zbornici podelili dodatna pooblastila

"Življenje v skupnosti temelji na zaupanju," pa je izpostavil Golob. Meni, da je v zdravstveni negi zaupanje pacientov ključno, saj si od "prvega trenutka, ko vstopiš v sistem, pa do tega, ko ga zapustiš, v rokah enega člena in to je zdravstvena nega."

Po mnenju Goloba to zaupanje prepoznavajo tako, da so s sprejetjem zakona o zdravstveni negi in babištvu zbornici podelili dodatna pooblastila, predvsem na področju specializacij. "Naj se to zaupanje preobrazi v to, da bo lahko negovalno osebje na podlagi specializacij prevzelo določene naloge in razbremenilo zdravniški kader ter s tem omogočilo, da bodo imeli pacienti lažji dostop do zdravstvenih storitev." Na ta način bodo tisti, ki bodo želeli, lahko izboljšali tudi svoj plačni položaj, je še dodal. Prepričan je, da je to edini možen korak, ki bo vsem pacientom omogočil boljše zdravljenje.

Komentiral je še dolge čakalne vrste v zdravstvu, ki pa so po njegovih besedah umetno ustvarjene. V prihodnjih mesecih lahko tako po navedbah Goloba od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pričakujemo prikaz dejanske slike čakalnih vrst. Kot je dejal, naj bi nekatere bolnišnice namenoma ustvarjale dolge čakalne vrste, z namenom preusmerjanja pacientov v zasebne ordinacije. Ob tem je poudaril, da "to niso informacije, ki bi zrasle na mojem zelniku."

Poslanci so z 49 glasovi za in nobenim proti prejšnjo sredo sprejeli zakon o zdravstveni negi in babištvu. Prvi sistemski zakon na tem področju med drugim uvaja strokovni izpit in usposabljanje po študiju ter specializacije iz zdravstvene nege iz državnega proračuna.

babištvo zdravstvo premier Robert Golob Robert Golob
