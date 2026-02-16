Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 11.59

9 minut

V Svobodi ob vložitvi kandidatur napovedujejo prodorno in močno Slovenijo

Matej Arčon | Po besedah Arčona imajo v Gibanju Svoboda kakovosten program, ki temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost. | Foto STA

Po besedah Arčona imajo v Gibanju Svoboda kakovosten program, ki temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost.

Foto: STA

V Gibanju Svoboda so danes vložili podpise podpore poslancev na Državni volilni komisiji, na vseh osmih volilnih enotah pa bodo vložili kandidatne liste. Po besedah podpredsednika stranke Mateja Arčona je na listah 83 močnih kandidatk in kandidatov, ki bodo nadaljevali delo stranke s ciljem Slovenijo ohranjati prodorno, močno in svobodno.

Po besedah Arčona imajo v Gibanju Svoboda kakovosten program, ki temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost. Dodal je, da se v stranki z veseljem, pogumom in vztrajnostjo podajajo v drugi mandat. Prepričan je, da so bili v koaliciji in poslanski skupini zadnja štiri leta enotni in so izpeljali ključne spremembe, ki so bile nujno potrebne za prihodnost Slovenije. "Absolutno je cilj, da je tudi v prihodnje Gibanje Svoboda vladajoča in vodilna stranka v svobodni državi," je zatrdil.

Pripravljeni na ustrahovanja z migranti, zdravstvom in davki

Poslanec Svobode Lenart Žavbi je na vprašanje o rezultatih, ki jih stranki napovedujejo predvolilne ankete, zatrdil, da so najboljša anketa volitve. Verjame, da bo v naslednjih petih tednih volilne kampanje veliko laži in manipulacij ter da bo nasprotna stran ljudi ustrahovala z migranti, zdravstvom in davki, na kar so v stranki pripravljeni. "Želimo si, da bi se čim več volivk in volivcev 22. marca udeležilo volitev in potrdili Svobodo še naprej," je dejal.

Prihajajoče parlamentarne volitve niso ključne le v nacionalnem kontekstu, ampak so izredno pomembne tudi v evropskem oziroma mednarodnem kontekstu, je v izjavi za medije danes poudarila evropska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda). Prepričana je, da ni pomembno, kdo najbolj glasno in lažno kriči o domoljubju in domovini, ampak kdo domovino najbolje vodi skozi geopolitično turbulentne čase. Po njenih besedah je kandidatna lista Gibanja Svobode "lista odgovornosti in stabilnosti za prihodnost, kjer nas čaka zelo zelo veliko izzivov".

Gibanje Svoboda se bo 22. marca na državnozborske volitve podalo drugič, tokrat kot zmagovalka prvih volitev, kjer je pred štirimi leti tedanja politična novinka osvojila 41 poslanskih mest. Pozneje pa so z oblikovanjem koalicije z SD in Levico postali največja stranka aktualne vlade, ki jo vodi predsednik stranke in premier Robert Golob.

