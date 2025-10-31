Dan reformacije kot spomin na prve slovenske tiskane knjige

V Sloveniji od leta 1992 praznujemo 31. oktober kot dan reformacije. Praznik in dela prost dan je posvečen verskemu, družbenopolitičnemu in kulturnemu gibanju v 16. stoletju, ki je med drugim prineslo prve tiskane knjige v slovenskem jeziku. Današnje praznično bogoslužje bo v evangeličanski cerkvi v Gornji Slaveči v občini Kuzma.

Praznično bogoslužje bo na svojem prvem televizijskem programu prenašala RTV Slovenija.

Osrednja državna proslava ob prazniku je bila v četrtek v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer je kot slavnostna govornica nastopila ministrica za kulturo Asta Vrečko. V umetniškem programu pa so številni nastopajoči osvetlili pomen in dediščino sistema slovenskih javnih knjižnic, ki danes nadaljujejo poslanstvo reformatorjev ter knjige prinašajo v vsako mesto in vas.

Reformacijo kot versko, kulturno in družbenopolitično gibanje je 31. oktobra 1517 sprožilo 95 zahtev nemškega duhovnika Martina Luthra po reformi Cerkve. Ena od idej reformatorjev je bila, naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, kar je prispevalo k razmahu številnih evropskih jezikov.

Prvi knjigi v slovenskem jeziku iz tega obdobja sta Abecednik in Katekizem Primoža Trubarja, ki je tako obveljal za očeta slovenskega jezika. Po zaslugi Jurija Dalmatina je nastal tudi prevod Svetega pisma.