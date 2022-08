Več tednov dolga pogajanja so obrodila sadove. Kot poroča dobroobveščeni Fabrizio Romano, sta Manchester United in Ajax dosegla dogovor za prestop brazilskega zvezdnika Anthonyja. Na koncu naj bi United odškodnino toliko zvišal, da Ajax ni mogel več reči ne. Ta naj bi znašala kar 100 milijonov evrov. To bo rekordni prestop kateregakoli nogometaša iz nizozemske lige. Anthony naj bi podpisal v ponedeljek in sicer do junija 2027 (z možnostjo podaljšanja do 2028).

