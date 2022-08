Devetica Liverpoola, Kane zabijal za Tottenham, Haaland za City

Liverpool je prišel do prve zmage v tej sezoni premier lige. In to kakšne!

V četrtem krogu angleškega prvenstva se je Liverpool znesel nad Bournemouthom in ga premagal z 9:0. Manchester City je proti Crystal Palaceu ob polčasu zaostajal z 0:2, a se na koncu veselil zmage s 4:3, "hat-trick" pa je dosegel Erling Haaland. Na vrhu ostaja Arsenal, ki je premagal še Fulham in je za zdaj stoodstoten. Na zadnji tekmi kroga je Tottenhama z 2:0 premagal Nottingham Forest z 2:0 in se po številu točk izenačili z drugouvrščenim Cityjem.

Liverpool je prišel do prve zmage v tej sezoni premier lige, kar z 9:0 se je znesel nad Bournemouthom. Luis Diaz, Harvey Elliott in Trent Alexander-Arnold so poskrbeli, da je bilo v 28. minuti že 3:0 za domače, pri vseh treh golih pa je podajo prispeval Roberto Firmino. V 31. minuti je zadel še sam, končni izid prvega polčasa (5:0) pa je v 45. minuti postavil Virgil van Dijk. V drugem polčasu je Chris Mepham zabil še avtogol, Firmino je prispeval še en zadetek, za končnih 9:0 sta zabila še Fabio Carvalho in Diaz s svojim drugim golom na tekmi.

Liverpool izenačil rekord Liverpool se je na večni lestvici najvišjih zmag izenačil z Manchester Unitedom in Leicestrom, ki sta od začetka premier league (1992/93) prav tako slavila z 9:0. Unitedu je to uspelo dvakrat na domači zelenici, in sicer v sezonah 1994/95 proti Ipswichu in 2020/21 proti Southamptonu, Leicester pa se je v sezoni 2019/20 prav tako znesel nad Southamptonom, kar ostaja najvišja gostujoča zmaga v celotni zgodovini angleškega nogometa na najvišji ravni. Siceršnji najvišji zmagi med elito angleškega prvenstva segata v sezoni 1891/92 in 1908/09, ko sta z 12:0 na domači zelenici slavili ekipi West Bromwicha (Darwen) in Nottingham Foresta (Leicester Fosse). STA

Manchester City je v prvem polčasu obračuna s Crystal Palaceom zaostajal z 0:2, nato pa se je četa Pepa Guardiole le zbrala, Bernardo Silva je v 53. minuti načel mrežo Londončanov, po tem pa je na sceno stopil izjemni norveški ostrostrelec Eerling Haaland in s "hat-trickom" poskrbel za popoln preobrat. Haaland je s šestimi goli že najboljši strelec premier lige.

Pri rdečih vragih je še vedno negotova usoda Cristiana Ronalda, nogometna javnost na Otoku se sprašuje, ali bo izkušeni Portugalec ostal v Manchestru, ali pa se preselil h kateremu izmed klubov, ki bodo v tej sezoni nastopili v ligi prvakov. A tokrat ga je trener Erik ten Hag poslal v igro v 68. minuti, v 80. pa še nedavno okrepitev, brazilskega vezista Casemira, ki je tako debitiral za Manchester United.

Harry Kane je zabil oba gola za zmago Tottenhama. Foto: Reuters

Vodilni Arsenal še vedno ne pozna poraza. V soboto je v mestnem obračunu gostil Fulham in ga premagal z 2:1. Za nedelsko zmago zasedbe iz severnega dela Londona, za Tottenham, v Nottinghamu je oba gola dosegel Harry Kane v 5. in 81. minuti. Prvi zvezdnik Tottenhama je imel priložnost za "hat-trick", a je v 56. minuti zastreljal 11-metrovko.

Angleško prvenstvo, 4. krog: Sobota, 27. avgust:

Southampton : Manchester United 0:1 (0:0)

Brentford : Everton 1:1 (0:1)

Brighton : Leeds 1:0 (0:0)

Chelsea : Leicester 2:1 (0:0)

Liverpool : Bournemouth 9:0 (5:0)

Manchester City : Crystal Palace 4:2 (0:2)

Arsenal : Fulham 2:1 (0:0) Nedelja, 28. avgust:

Aston Villa : West Ham 0:1 (0:0)

Wolverhampton : Newcastle 1:1 (1:0)

Nottingham Forest : Tottenham 0:2 (0:1)