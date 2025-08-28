Makedonski vladi se ni uspelo dogovoriti z Ryanairom o vstopu na njihov trg, zahteve irskega nizkocenovnega prevoznika pa je označila za "nemogoče".

Makedonski minister za promet Aleksandar Nikoloski je dejal, da so imeli s predstavniki irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair več sestankov, poroča spletni portal za letalsko industrijo Ex-Yu Aviation.

"Z njimi smo se srečali dvakrat ali trikrat. Razlog, zakaj niso na našem trgu, so pogoji, ki so jih postavili. V praksi želijo, da bi letališči Skopje in Ohrid oskrboval izključno Ryanair, kar bi pomenilo, da bi država samo zanje porabila ogromno denarja. Zahtevajo tudi, da čas med pristankom in vzletom traja največ 35 minut. To bi od nas zahtevalo, da na letališčih zaposlimo več sto dodatnih delavcev samo za zadovoljitev njihovih potreb," je po navedbah portala dejal minister in podpredsednik makedonske vlade.

Zahtevajo dvakrat višje subvencije

Nikoloski je poudaril, da je Ryanair v pogajanjih zahteval tudi več kot dvakrat višje subvencije od obstoječih, ki jih Makedonija sicer podeljuje letalskim prevoznikom.

"Pravijo, da so ponujene subvencije prenizke. Trenutno letalskim družbam na letališču Skopje subvencioniramo devet evrov na potnika, na letališču Ohrid pa dvanajst. Ryanair v Skopju zahteva dvajset evrov subvencije na potnika, v Ohridu pa 25. S takimi pogoji sodelovanje ni mogoče. Država že tako namenja velika sredstva za subvencije, posebni pogoji za Ryanair pa bi izkrivljali trg. Ne morete enemu podjetju dati privilegijev, ki jih drugi nimajo. In če bi takšne pogoje dali vsem, bi država bankrotirala," je opozoril Nikoloski.

V Makedonijo si želijo že dolgo

Ryanair sicer že desetletje razmišlja o vstopu na makedonski trg. Leta 2015 so napovedali načrte za lete v Skopje in potrdili pogovore z vlado o več povezavah. Kmalu zatem se je z uvedbo novih povezav iz Skopja do obstoječih baz Ryanaira odzval Wizz Air. Idejo so ponovno proučili leta 2018, vendar brez rezultatov.

Wizz Air, ki zdaj prevladuje na makedonskem trgu z več kot 50-odstotnim deležem v številu potnikov, je pred kratkim napovedal namestitev šestega letala v svoji bazi v Skopju in uvedbo sedmih novih povezav.

V začetku lanskega leta smo pisali, da je za Ryanair Slovenija predraga, zato so svojo bazo odprli v Trstu.