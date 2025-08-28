Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
David Kos

Avtor:
David Kos

Četrtek,
28. 8. 2025,
10.08

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Ohrid Skopje letališče subvencije Makedonija nizkocenovni letalski prevozniki Ryanair

Četrtek, 28. 8. 2025, 10.08

17 minut

Makedonija zavrnila Ryanair, ker bi država bankrotirala

David Kos

Avtor:
David Kos

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Ryanair | Foto Reuters

Foto: Reuters

Makedonski vladi se ni uspelo dogovoriti z Ryanairom o vstopu na njihov trg, zahteve irskega nizkocenovnega prevoznika pa je označila za "nemogoče".

Makedonski minister za promet Aleksandar Nikoloski je dejal, da so imeli s predstavniki irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair več sestankov, poroča spletni portal za letalsko industrijo Ex-Yu Aviation.

"Z njimi smo se srečali dvakrat ali trikrat. Razlog, zakaj niso na našem trgu, so pogoji, ki so jih postavili. V praksi želijo, da bi letališči Skopje in Ohrid oskrboval izključno Ryanair, kar bi pomenilo, da bi država samo zanje porabila ogromno denarja. Zahtevajo tudi, da čas med pristankom in vzletom traja največ 35 minut. To bi od nas zahtevalo, da na letališčih zaposlimo več sto dodatnih delavcev samo za zadovoljitev njihovih potreb," je po navedbah portala dejal minister in podpredsednik makedonske vlade.

Zahtevajo dvakrat višje subvencije

Nikoloski je poudaril, da je Ryanair v pogajanjih zahteval tudi več kot dvakrat višje subvencije od obstoječih, ki jih Makedonija sicer podeljuje letalskim prevoznikom.

Ryanair
Novice Ryanair napovedal veliko spremembo, potniki so razburjeni in pozivajo k bojkotu

"Pravijo, da so ponujene subvencije prenizke. Trenutno letalskim družbam na letališču Skopje subvencioniramo devet evrov na potnika, na letališču Ohrid pa dvanajst. Ryanair v Skopju zahteva dvajset evrov subvencije na potnika, v Ohridu pa 25. S takimi pogoji sodelovanje ni mogoče. Država že tako namenja velika sredstva za subvencije, posebni pogoji za Ryanair pa bi izkrivljali trg. Ne morete enemu podjetju dati privilegijev, ki jih drugi nimajo. In če bi takšne pogoje dali vsem, bi država bankrotirala," je opozoril Nikoloski.

V Makedonijo si želijo že dolgo

Ryanair sicer že desetletje razmišlja o vstopu na makedonski trg. Leta 2015 so napovedali načrte za lete v Skopje in potrdili pogovore z vlado o več povezavah. Kmalu zatem se je z uvedbo novih povezav iz Skopja do obstoječih baz Ryanaira odzval Wizz Air. Idejo so ponovno proučili leta 2018, vendar brez rezultatov.

Ryanair
Novice 600 evrov globe za potnike, ki bodo kršili pravila obnašanja na letalu

Wizz Air, ki zdaj prevladuje na makedonskem trgu z več kot 50-odstotnim deležem v številu potnikov, je pred kratkim napovedal namestitev šestega letala v svoji bazi v Skopju in uvedbo sedmih novih povezav.

V začetku lanskega leta smo pisali, da je za Ryanair Slovenija predraga, zato so svojo bazo odprli v Trstu.

Ryanair Belorusija
Novice Ryanair z bazo tudi v Trstu, Ljubljana je zanje predraga
Ryanair
Novice Ryanair v polletju z 2,2 milijarde evrov dobička
Ohrid Skopje letališče subvencije Makedonija nizkocenovni letalski prevozniki Ryanair
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.