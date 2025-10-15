Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

15. 10. 2025,
18.09

Alarm na Švedskem: iz morja se je dvignila ruska podmornica

Na Švedskem se je sprožil alarm zaradi ruske podmornice, ki se je nenadoma pojavila pred obalo države. Nanjo je po poročanju švedskega portala VG prvi naletel norveški mornar, a ni trajalo dolgo, da so nad njo začeli krožiti vojaški lovci. Zdaj podmornico nadzoruje švedska obalna straža. Vse kaže, da gre za rusko podmornico Novorossiysk razreda Kilo II, ki so jo pred dnevi opazili v bližini obale Bretanje na severozahodu Francije.

Na rusko podmornico Novorossiysk, ki sodi pod okrilje črnomorske flote, je vojaška in kasneje širša javnost postala pozorna, ko se je na površje dvignila v Gibraltarski ožini med Španijo in Marokom. Ker ne gre za običajen manever, sploh ko se podmornica ne nahaja v domačih vodah, so se takoj pojavile teorije, da se podmornica sooča s težavami zaradi velike tehnične okvare.

Ruski Telegram kanal VChk-OGPU, ki je povezan z obveščevalnimi krogi v Moskvi, je poročal, da se je v 74-metrski dizelsko-električni jurišni podmornici začelo kopičiti gorivo, za katero obstaja velika nevarnost, da bo eksplodiralo. V kanalu so opozorili, da je morda edina možnost posadke črpanje nakopičenega goriva neposredno v morje, da bi preprečili katastrofalno eksplozijo.

Med jadranjem zagledal nenavadno silhueto

Težave podmornice je posadka očitno za silo odpravila, saj se je ta konec tedna pojavila v bližini obale Bretanje na severozahodu Francije, zdaj pa je priplula celo v Baltsko morje pred obalo Švedske. Tamkajšnji spletni portal VG je objavil skoraj neverjetno zgodbo o tem, kako je na podmornico prvi naletel norveški jadralec Petter Ingebregtsen.

"Severno od Skagena sem na obzorju zagledal nenavadno silhueto. Pogledal sem jo skozi daljnogled in sčasoma postal prepričan, da gre za podmornico," je Ingebregtsen povedal za VG.

Postopoma mu je postalo jasno, da podmornica pluje v podobno smer in se jadrnici vse bolj približuje. "Še nikoli prej nisem videl podmornice, zato nisem mogel ugotoviti, v katero smer gre, dokler nisva bila zelo blizu drug drugemu. Končno je spremenila smer in takrat sem storil enako. Ko sva se z jadrnico, na kateri je bila tudi prijateljica, peljala mimo, sem jasno videl, da so na palubi trije ljudje," je dejal Ingebregtsen. Na podmornici je plapolala zastava, za katero meni, da je zastava ruske mornarice.

Ruska podmornica mora na popravilo v Sankt Peterburg

Ko se je podmornica med plutjem proti švedski obali počasi oddaljevala od Ingebregtsenove jadrnice, se je na obzorju pojavila ladja obalne straže. Nekaj ​​ur kasneje so nad Smögen priletela lovska letala ."Letela so proti jugu, kjer smo naleteli na podmornico," je povedal.

Tiskovni predstavnik švedskega obrambnega ministrstva Jonas Beltrame-Linnè je za portal VG potrdil, da gre verjetno res za rusko podmornico, ki so jo opazili ob obali Španije in Francije.

Tudi kapitan Tor Ivar Strømmen s Pomorske vojne akademije je ocenil, da gre za rusko podmornico, ki je ta teden obplula Dansko in vstopila v Baltsko morje. Pripada ruski črnomorski floti in je ena od dveh podmornic, ki sta bili v Siriji od leta 2021, je dejal Strømmen.

"Ti dve podmornici se nista mogli vrniti v Črno morje, ker je Turčija za vojaška plovila zaprla Dardanele. Stacionirani sta bili v Siriji, kjer je imela Rusija vojaško oporišče, vse do padca Asadovega režima. Nato sta se premaknili v Alžirijo, kjer imajo Rusi prav tako oporišče. Tri leta nista bili vzdrževani. Zato prva od obeh zdaj odhaja na popravilo v ladjedelnico v Sankt Peterburgu, kjer so ti dve podmornici tudi zgradili," je še poudaril Strømmen.

