Thomas je najprej načrtoval, da bo v svojem zadnjem letu profesionalnega kolesarstva ponovno dokončal popolno klasično pomlad, a se je zdaj odločil, da tega ne bo storil. "Klasike so zdaj preprosto preveč razburljive ali pa moraš biti pripravljen na padec. Nimam več poguma za to," je povedal v videoposnetku, ki ga je objavila njegova ekipa INEOS Grenadiers, v katerem se je z moštvenim kolegom Michalom Kwiatkowskim zazrl v novo sezono.

Pred Valižanom je tako zadnje leto kolesarjenja. Svoje poslovilno leto bo začel v Avstraliji na Tour Down Under (21.–26. januar). "Potem bom šel na Volta ao Algarve (19.–23. februar) in sledilo bo še nekaj etapnih dirk Tirreno–Adriatico (10.–16. marec) in Dirka po Kataloniji (24.–30. marec)." Kolesarski zvezdnik nato upa, da bo vozil na svoji zadnji dirki po Franciji (5.–27. julij). In kaj bo sledilo potem? "Mogoče Tour of Britain (2.–7. september), da zaokrožimo," je še dodal Thomas.

38-letni kolesar je sicer na zadnjem Giru d'Italia po treh tednih dirkanja končal na tretji stopnički, za nedosegljivim končnim zmagovalcem Tadejem Pogačarjem pa je zaostal več kot deset minut. Thomas je vse od 2010 član ene najuspešnejših kolesarskih zasedb v zgodovini, bil je bil eden izmed kolesarjev, ki so se nekdanjemu Skyu pridružili že ob formaciji te ekipe. Pred tem je bil Valižan član Barloworlda med 2007 in 2010. Kot član Skya in Ineosa je zabeležil številne uspehe, izstopa pa zmaga na dirki po Franciji leta 2018. V karieri je slavil 27 zmag, med njimi so tudi skupna slavja na Pariz–Nici, dirki po Švici, kriteriju Dauphine in dirki po Romandiji.

