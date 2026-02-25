Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
25. 2. 2026,
10.25

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
razlastitev komunalni prispevek občine Državni svet ministrstvo za naravne vire in prostor prostorsko načrtovanje zemljišča S.Nepremičnine S.Nepremičnine

Sreda, 25. 2. 2026, 10.25

1 ura, 30 minut

Odslej enostavnejša priprava prostorskih aktov

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Zemljišče za kampus | Uvaja se tudi rešitev, ki krepi pravno varstvo lastnikov nepremičnin v razlastitvenih postopkih in sledi stališču vrhovnega sodišča, da vložena pritožba zoper sklep o uvedbi tega postopka zadrži njegovo izvršitev. | Foto Ana Kovač

Uvaja se tudi rešitev, ki krepi pravno varstvo lastnikov nepremičnin v razlastitvenih postopkih in sledi stališču vrhovnega sodišča, da vložena pritožba zoper sklep o uvedbi tega postopka zadrži njegovo izvršitev.

Foto: Ana Kovač

Veljati je začela novela zakona o urejanju prostora, ki prinaša poenostavitev in pospešitev določenih postopkov priprave prostorskih aktov. Gre za manjše spremembe, ki odpravljajo nekatere birokratske ovire, občinam pa omogočajo večjo prožnost pri pripravi občinskih prostorskih načrtov.

Z novelo se spreminjajo kriteriji za ciljne spremembe izvedbene regulacije. Meja površine, na kateri je dovoljena sprememba izvedbene regulacije, se je zvišala s pet tisoč kvadratnih metrov na 10 tisoč kvadratnih metrov, odpravil pa se je težje preverljiv kriterij, da sprememba ne sme presegati 30 odstotkov površine naselja, ki je povzročal nejasnosti.

S tem se bo omogočilo hitrejše postopke za manjše posege. To denimo velja za postopke za ceste, komunalno infrastrukturo, šole, vrtce in druge javne objekte.

Občina lahko hkrati vodi več postopkov ciljnih sprememb občinskega prostorskega načrta, in sicer kadar gre za načrtovanje gospodarske javne infrastrukture ali družbene infrastrukture.

Pobuda državnega sveta in občin

DZ je novelo zakona potrdil februarja na izredni seji. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je takrat povedal, da je vlada z novelo prisluhnila pobudi državnega sveta in občin, da se bo lahko pri ciljnih spremembah prostorskih načrtov sočasno izvajalo več sprememb. "Prihajamo v obdobje, ko moramo hitro reagirati, da dobimo denimo morebitno spremenjeno lokacijo neke infrastrukture," je pojasnil.

Za podjetja se nekoliko zaostruje postopek odmere gradbene parcele v skladu s prostorskimi načrti.

Uvaja se tudi rešitev, ki krepi pravno varstvo lastnikov nepremičnin v razlastitvenih postopkih in sledi stališču vrhovnega sodišča, da vložena pritožba zoper sklep o uvedbi tega postopka zadrži njegovo izvršitev.

Pri odmeri komunalnega prispevka je jasno opredeljeno, da se ne plačuje za pomožne objekte. Z dveh na štiri leta pa se podaljšuje rok, v katerem lahko občina odmeri komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti.

Jože Novak
Novice Vlada v pripravo državnega prostorskega načrta za Jek 2
Kmetje v Žalcu
Novice Savinjski kmetje zahtevali umik predloga državnega prostorskega načrta
Prometni zastoji zaradi del na dunajski cesti v Ljubljani. Prome zastoj
Novice Ljubljanski mestni svet podprl prometno strategijo in osnutek sprememb odloka o prostorskem načrtu
Ustavno sodišče
Novice Ustavno sodišče razveljavilo del gradbenega zakona glede objektov daljšega obstoja
Jože Novak
Novice Vlada s predlogom zakonskih sprememb za hitrejše umeščanje v prostor
razlastitev komunalni prispevek občine Državni svet ministrstvo za naravne vire in prostor prostorsko načrtovanje zemljišča S.Nepremičnine S.Nepremičnine
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.