Poljubi in otipavanje: tako je zvezdnica čestitala možu #video

Da sta raperka Cardi B in njen mož, prav tako raper, Offset rešila nesoglasja in ustavila ločitveni postopek, dokazuje najnovejši videoposnetek, ki ga je zvezdnica delila na svojem profilu na Instagramu. Na njem jo mož strastno poljublja po vratu in otipava.

Morda se večini zdi, da takšen posnetek spada v osebni arhiv in nikakor ne na družbeno omrežje, a kontroverzna raperka Cardi B je prav s takšno objavo možu Offsetu čestitala za rojstni dan. Medtem ko sama sedi pred ogledalom in snema, jo njen srčni izbranec poljublja po vratu in brez sramu otipava po bujnem dekolteju.

"Vse najboljše, možek. Še na mnoga leta. Želim ti pozitivosti, modrosti, zdravja in naj te Bog še naprej obdaruje z dobrim srcem. Hvala ti, ker si mi v zadnjih mesecih pomagal urediti poslovne zadeve (nekdo mora biti tisti zlobni)," je zapisala ob videoposnetku, na katerem ji Offset izkazuje naklonjenost.

Cardi B in Offset sta se znova pobotala. Foto: Getty Images

A številni njeni sledilci nad videnim niso bili navdušeni. Jasno so dali vedeti, da ne odobravajo tega, da ga je znova vzela nazaj, potem ko sta se poleti razšla. "Ne dajaj mu svojega denarja letos, ne zasluži si ga," se je glasil eden od komentarjev. "Spet se je vrnila k podgani," pa je bil v zapisu pod objavo oster nekdo drug.

Cardi B in Offset, ki imata tudi dveletno hčerkico Kulture, imata že vsa leta precej burno razmerje. Večkrat sta se namreč že razšla in znova pobotala. Septembra letos je že kazalo, da je njunega zakona dokončno konec, saj je zvezdnica na sodišče vložila ločitvene dokumente, a jih je nato pred nekaj tedni umaknila in se z možem znova pobotala.

