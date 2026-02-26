Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
6.31

zdravstvo prevozniki samostojni podjetnik obdavčitev normiranci poslanci seja Državni zbor

Golob Robert Državni zbor poslanska vprašanja | Obdavčitvi normirancev in razrahljanju pogojev za napotovanje delavcev v prevozništvu ostro nasprotujejo v sindikatih, saj da gresta v smeri spodbujanja prekarizacije oz. kršitev delavskih pravic. | Foto STA/Boštjan Podlogar

Obdavčitvi normirancev in razrahljanju pogojev za napotovanje delavcev v prevozništvu ostro nasprotujejo v sindikatih, saj da gresta v smeri spodbujanja prekarizacije oz. kršitev delavskih pravic.

Foto: STA/Boštjan Podlogar

Državni zbor bo na izredni seji odločal o spremembah pri ponovnem vstopu v sistem obdavčitve t. i. normirancev in razrahljanju pogojev za napotovanje delavcev v prevozništvu. Oba predloga so pripravili v Svobodi, pri čemer so pod prvega podpise prispevali v SD in Levici, pod drugega pa le v SD. Predvidenim rešitvam ostro nasprotujejo v sindikatih.

Predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov predvideva omilitev pogojev za ponovni vstop v sistem obdavčitve t. i. normirancev.

Medtem ko novembra lani sprejeti zakon določa, da lahko samostojni podjetniki v sistem ponovno vstopijo po petih letih, bi se lahko po predlogu, ki so ga v DZ vložili poslanci koalicije, v sistem vrnili, če pred tem v dveh zaporednih davčnih letih skupaj v povprečju ne bi presegli siceršnjega letnega praga prihodkov, določenega za vstop v sistem normirancev. Za t. i. polne normirance je ta prag pri 120 tisoč evrih, za popoldanske pri 50 tisoč evrih. Za tiste, ki ne spadajo v nobeno od teh dveh kategorij, so predlagatelji dodali še novo kategorijo s pragom letnih prihodkov 85 tisoč evrov.

Rahljanje pravic v prevozništvu

Predlog sprememb zakona o čezmejnem izvajanju storitev pa predvideva, da se pri delodajalcih v mednarodnem cestnem prevozu kršitve glede delovnega časa ne bi več upoštevale kot pogoj za izdajo potrdila A1, potrebnega za napotovanje delavcev v tujino.

Dodatni ukrepi v zdravstvu

Na dnevnem redu izredne seje pa je še predlog novele zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki bi omogočil, da lahko javni zdravstveni zavodi sklepajo pogodbe z zasebnimi izvajalci nenujnih reševalnih prevozov do konca leta. DZ predlog obravnava po skrajšanem postopku. Tudi ta predlog so pripravili v Svobodi, v parlamentarni postopek pa so ga vložili s podpisi obeh koalicijskih strank.

