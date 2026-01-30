Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Petek,
30. 1. 2026,
6.22

18 minut

praznik zasebniki javno zdravstvo specializanti medicina Državni zbor seja poslanci

Poslanci tudi o lažjem prehajanju urgentnih zdravnikov v družinsko medicino

Na. R., STA

Triglav | Pred poslanci bo tudi predlog dopolnitve zakona o praznikih in dela prostih dnevih, po katerem bi bil nov državni praznik dan Triglava. | Foto STA/Aljoša Rehar

Pred poslanci bo tudi predlog dopolnitve zakona o praznikih in dela prostih dnevih, po katerem bi bil nov državni praznik dan Triglava.

DZ bo v nadaljevanju redne seje danes obravnaval predlog novele zakona o zdravniški službi, ki bi omogočil lažje prehajanje urgentnih zdravnikov v družinsko medicino in natančneje določil razloge za odvzem licence.

Ključni cilj novele zakona o zdravniški službi je, da specialistom urgentne medicine, ki bi po 15 letih dela želeli opravljati specializacijo iz družinske medicine, ta prehod omogočijo brez nižanja plače na raven plače specializanta.

Predlog uvaja tudi možnost izvedbe dodatnega razpisa specializacij zdravnikov, če bi se za posamezno specializacijo na enem od rednih razpisov prijavilo več zdravnikov, kot je razpisanih mest. Predlagajo tudi, da se je specializant, ki bo izbran na nacionalnem razpisu, dolžan zaposliti v okviru mreže javne zdravstvene službe v času opravljanja specializacije in ne pri zasebnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Poslanci bodo danes po skrajšanem postopku obravnavali dopolnitev zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Po predlogu vlade bi razglasili dodaten državni praznik, in sicer dan Triglava, ki bi ga Slovenija obeleževala 7. avgusta in ne bi bil dela prost dan.

