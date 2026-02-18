Poslanci o financiranju zdravljenja redkih bolezni

Poslanci bodo na današnji izredni seji DZ med drugim obravnavali predlog zakona o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni, s katerim želijo zagotoviti trajen in sistemski vir financiranja zdravljenja redkih bolezni z naprednimi zdravili, ki niso na voljo v Sloveniji. Razpravljali bodo tudi o dvigu starostne meje za vožnjo e-skirojev.

Predlog zakona o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni sklad umešča v okvir Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer se bodo sredstva vodila na ločeni računovodski evidenci.

Financiranje storitev zdravljenja redkih bolezni in uvoz zdravil

Sklad bi kril financiranje zdravstvenih storitev zdravljenja redkih bolezni in uvoz zdravil. Bolniki bi bili do financiranja upravičeni, če gre za zdravstvene storitve, za katere v Sloveniji ni enakovredne oblike zdravljenja ali enako učinkovitega zdravila. Upravičeni bi bili tudi, kadar gre za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v EU, imajo pa dovoljenje za promet tretje države z enakimi zdravstvenimi standardi, ki veljajo v EU. Ob vložitvi vloge morajo vlagatelji priložiti mnenje zdravniškega konzilija in lahko zahtevajo, da se v konzilij vključi dodatni član iz tujine.

Na dnevnem redu izredne seje je tudi predlog novele zakona o voznikih, s katero vlada dviguje starostno mejo za vožnjo lahkih motornih vozil, tudi e-skirojev, z 12 na 15 let.

Na poslanskih klopeh bodo med drugim še predlogi novele zakona o varnosti v železniškem prometu, novele zakona o železniškem prometu, zakona o vinu ter predlog priporočila v zvezi z nepregledno in neracionalno porabo denarja slovenskih davkoplačevalcev za financiranje projektov v tujini.