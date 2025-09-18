Zakonca Macron bosta na sodišču znanstveno dokazala, da je Brigitte ženska

Francoski predsednik Emmanuel Macron in njegova žena Brigitte nameravata ameriškemu sodišču predložiti fotografske in znanstvene dokaze, s katerimi bosta potrdila, da je prva dama ženska. Ta poteza je del tožbe zaradi obrekovanja proti desničarski ameriški vplivnici Candace Owens, ki je promovirala teorijo, da se je Brigitte Macron rodila kot moški, poroča BBC.

Odvetnik zakoncev Macron Tom Clare je v podkastu Fame Under Fire na BBC dejal, da trditve neverjetno vznemirjajo gospo Macron in motijo francoskega predsednika. "Ne trdim, da ga je to vrglo iz ravnovesja. Ampak kot vsakogar, ki poskuša uravnotežiti svojo kariero in družinsko življenje, te napad na družino izčrpa. Ni odporen proti temu samo zato, ker je predsednik države," je dejal Clare.

Napovedal je, da bo na sodišču predstavljeno strokovno pričevanje znanstvene narave. Čeprav ni želel razkriti podrobnosti, je poudaril, da je par pripravljen v celoti dokazati, da so obtožbe lažne. "Neverjetno je, da se moraš razkriti in predstaviti tovrstne dokaze. To je postopek, kjer se moraš zelo javno izpostaviti, vendar je pripravljena to storiti. Odločena je storiti vse, kar je potrebno, da se stvari razrešijo," je odločitev Brigitte Macron utemeljil odvetnik.

Na vprašanje, ali bo sodišču predložila fotografije iz časa nosečnosti, je Clare potrdil, da obstajajo in da bodo predstavljene na sodišču. "Če sta zadrega in nelagodje, ki ju čuti zaradi svoje odkritosti, cena za zaustavitev tega, je stoodstotno pripravljena nositi to breme," je zaključil Clare.

Teorija zarote

Candace Owens, nekdanja kolumnistka konservativnega časopisa Daily Wire z milijoni sledilcev, je večkrat promovirala teorijo, da je Brigitte Macron transspolna oseba. Marca 2024 je dejala, da je za to trditev pripravljena tvegati "ves svoj profesionalni ugled". Obtožba se je na internetnih obrobjih pojavila nekaj let prej, populariziral pa jo je videoposnetek francoskih blogerk Amandine Roy in Natache Rey na YouTubu iz leta 2021.

Macronova sta leta 2024 v Franciji sprva dobila tožbo zaradi obrekovanja proti Roy in Rey, vendar je bila ta leto kasneje po pritožbi razveljavljena zaradi svobode izražanja, ne pa zaradi resničnosti trditev. Par se je na odločitev pritožil.

Julija letos sta Macronova v ZDA vložila tožbo proti Owensovi, v kateri sta trdila, da je "prezrla vse verodostojne dokaze, ki bi ovrgli njeno trditev".

"Zavestno širi lažne informacije"

Emmanuel Macron je avgusta sam pojasnil motive za tožbo francoski reviji Paris Match. "Gre za obrambo moje časti! Ker je to nesmisel. To je nekdo, ki je dobro vedel, da širi lažne informacije, in je to storil z namenom povzročiti škodo, v službi ideologije in z vzpostavljenimi povezavami s skrajno desničarskimi voditelji."

Odvetniki Candace Owens so zahtevali zavrženje tožbe, saj trdijo, da ta ne bi smela biti vložena v zvezni državi Delaware. BBC je za komentar stopil v stik z njeno pravno ekipo, ona pa je že prej dejala, da verjame, da govori resnico in da so svoboda govora in kritike temeljna ameriška pravica.