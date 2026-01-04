Se Trump o podpredsednici moti?

Po zajetju predsednika Nicolasa Madura med ameriško vojaško operacijo v Venezueli je vodenje južnoameriške države prevzela podpredsednica Delcy Rodriguez. Kaj vemo o ženski, ki je obsodila ameriško intervencijo in zahtevala takojšnjo izpustitev Madura in njegove žene?

Venezuelsko vrhovno sodišče je pozno v soboto po krajevnem času podpredsednico Delcy Rodriguez pooblastilo za začasno vodenje Venezuele, potem ko so ZDA z vojaškim vdorom zajele in iz države odpeljale predsednika Nicolasa Madura.

Sodišče je sklenilo, da bo Rodriguez "prevzela in kot vršilka dolžnosti izvajala vse atribute, dolžnosti in pooblastila, ki so neločljivo povezani s predsedniško funkcijo ... da se zagotovi upravna kontinuiteta in celovita obramba naroda".

Vrhovni sodniki pa niso razglasili, da je Maduro trajno odsoten s položaja. Takšna odločitev bi v skladu z venezuelsko zakonodajo pomenila, da bi morali v državi v 30 dneh izvesti volitve.

Pravi, da je vlada pripravljena braniti interese države

Rodriguez je pred tem v televizijskem nagovoru dejala, da je vlada v Caracasu pripravljena braniti državo in njene naravne vire, Maduro pa po njenih besedah ostaja edini predsednik države.

Rodriguez je že nekaj ​​ur po aretaciji Madura in njegove žene Cilie Flores vodila sejo nacionalnega obrambnega sveta, obkrožena z drugimi ministri in visokimi uradniki, ter zahtevala takojšnjo izpustitev para, hkrati pa obsodila ameriško vojaško operacijo.

Stala je pred venezuelsko zastavo in dejala, da ameriška operacija predstavlja očitno kršitev mednarodnega prava in venezuelske suverenosti. Dodala je, da morajo Venezuelci dejanje zavrniti, vlade po vsej Latinski Ameriki pa ga obsoditi.

"Pozivamo ljudstvo velike domovine, naj ostane enotno, saj se lahko to, kar se je zgodilo Venezueli, zgodi vsakomur. Ta brutalna uporaba sile za zlorabo volje ljudstva se lahko izvede proti katerikoli državi," je dejala v nagovoru, ki ga je predvajala državna televizija VTV.

Uradnica z Madurovim popolnim zaupanjem

56-letna Delcy Rodriguez prihaja iz Caracasa in je študirala pravo na Centralni univerzi v Venezueli. Več kot dve desetletji je bila ena vodilnih osebnosti chavizma, političnega gibanja, ki ga je ustanovil predsednik Hugo Chavez in ga od Chavezove smrti leta 2013 vodi Maduro.

Skupaj s svojim bratom Jorgejem Rodriguezom, zdajšnjim predsednikom državnega zbora, je od Chavezove dobe zasedala različne ključne položaje v državi. Med letoma 2013 in 2014 je bila ministrica za komunikacije in informiranje, od leta 2014 do leta 2017 je bila zunanja ministrica. V tej vlogi je branila Madurovo vlado pred mednarodnimi kritikami, vključno z obtožbami o krčenju demokracije in kršitvah človekovih pravic.

Delcy Rodriguez (levo) velja za eno najtesnejših zaveznic venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Foto: Guliverimage Leta 2017 je Rodriguez postala predsednica ustavodajne narodne skupščine, ki je razširila vladna pooblastila po zmagi opozicije na volitvah leta 2015. Leta 2018 jo je Maduro med svojim drugim mandatom imenoval za podpredsednico. To mesto je obdržala tudi med njegovim tretjim predsedniškim mandatom, ki se je začel 10. januarja 2025 po kontroverznih volitvah 28. julija 2024. Do predsednikovega zajetja je bila osrednja gospodarska osebnost v državi in je bdela tudi nad ključnim ministrstvom za nafto.

Rodriguez naj bi uživala popolno zaupanje predsednika

Venezuelska opozicija vztraja, da so bile volitve leta 2024 zrežirane in da Maduro ni legitimno izvoljen predsednik. Vztrajajo, da je bil pravi zmagovalec nekdanji veleposlanik Edmundo Gonzalez Urrutia, ki ga kot zmagovalca priznavajo tudi nekatere države v regiji.

Josa Manuel Romano, strokovnjak za ustavno pravo in politični analitik, je za CNN povedal, da položaji, ki jih je Rodriguez zasedala, kažejo, da je zelo pomembna osebnost v venezuelski vladi in nekdo, ki uživa popolno zaupanje predsednika.

"Izvršna podpredsednica republike je zelo učinkovita operativka, ženska z močnimi vodstvenimi sposobnostmi," je dejal Romano.

"Zelo je usmerjena k rezultatom in ima pomemben vpliv na celoten vladni aparat, vključno z ministrstvom za obrambo. To je v trenutnih okoliščinah zelo pomembno omeniti," je dodal.

Se Trump o podpredsednici moti?

Nekaj ​​ur po Madurovi aretaciji in preden je Rodriguez nagovorila nacionalni obrambni svet, je ameriški predsednik Donald Trump na tiskovni konferenci dejal, da se je državni sekretar Marco Rubio pogovarjal s podpredsednico. Po Trumpovih besedah ​​se je zdelo, da je pripravljena sodelovati z Washingtonom pri novi fazi za Venezuelo.

"Pogovorila se je z Marcom. Rekla je: 'Naredili bomo vse, kar potrebujete.' Mislim, da je bila precej vljudna. To bomo naredili prav," je dejal Trump.

Trumpove izjave pa so presenetile nekatere analitike, ki menijo, da Rodriguez verjetno ne bo popustila Združenim državam.

"Ni zmerna alternativa Maduru. Bila je ena najmočnejših in najtrdovratnejših osebnosti v celotnem sistemu," je za CNN povedal Imdat Oner, politični analitik na Inštitutu Jack D. Gordon in nekdanji turški diplomat s sedežem v Venezueli.

"Njen vzpon na oblast je očitno posledica nekakšnega dogovora med Združenimi državami in ključnimi akterji, ki se pripravljajo na scenarij po Maduru. V tem kontekstu bi v bistvu služila kot skrbnica, dokler ne bi na položaj nastopil demokratično izvoljeni voditelj," je dodal analitik.

V svojih prvih sporočilih po Madurovi aretaciji Rodriguez ni pokazala nobenih znakov popuščanja in je, ne da bi se sklicevala na Trumpove izjave, zaprla vrata kakršnemukoli morebitnemu sodelovanju z ZDA.