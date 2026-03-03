Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
3. 3. 2026,
10.28

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
šolska prehrana Jan Plestenjak

Torek, 3. 3. 2026, 10.28

38 minut

Jan Plestenjak obuja spomine, najbolj so ga osrečile hrenovke

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jan Plestenjak | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Slovenski glasbenik, ki je znan ljubitelj dobre jedače in pijače, na šolske malice nima najlepših spominov.

"Ne vem, kaj imate danes za malice v šolah, ampak mi res nismo imeli dobrih," je Jan Plestenjak povedal v novi objavi na Instagramu, v kateri je obujal spomine na šolsko prehrano v časih, ko je še sam gulil šolske klopi.

"En dan smo imeli tekoči puding s kruhom, potem je bil tekoči gres in kos kruha. Ne vem, kako gre to skupaj," se je spraševal, "kadar je bila sreča, so sardine zmešali z maslom in smo to namazali na kruh. To se nam je zdelo že dobro."

Spomni pa se tudi svetle točke: "Ko smo bili pa pionirčki, ko je bila proslava, pa so bile hrenovke. To je bil pa konec sveta, najboljše na svetu!"

Oglejte si še:

Jan Plestenjak
Trendi Jan Plestenjak priznava, da gre prevečkrat na polno: To zna biti kar utrujajoče #video
Jan Plestenjak, Spotkast
Novice Jan Plestenjak: Nisem tip, ki bi stal v kopalnici pred ogledalom #Spotkast
Jan Plestenjak In Tadeja Majerič
Trendi Poročila sta se Jan Plestenjak in njegova Tadeja Majerič
šolska prehrana Jan Plestenjak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.