Slovenski glasbenik, ki je znan ljubitelj dobre jedače in pijače, na šolske malice nima najlepših spominov.

"Ne vem, kaj imate danes za malice v šolah, ampak mi res nismo imeli dobrih," je Jan Plestenjak povedal v novi objavi na Instagramu, v kateri je obujal spomine na šolsko prehrano v časih, ko je še sam gulil šolske klopi.

"En dan smo imeli tekoči puding s kruhom, potem je bil tekoči gres in kos kruha. Ne vem, kako gre to skupaj," se je spraševal, "kadar je bila sreča, so sardine zmešali z maslom in smo to namazali na kruh. To se nam je zdelo že dobro."

Spomni pa se tudi svetle točke: "Ko smo bili pa pionirčki, ko je bila proslava, pa so bile hrenovke. To je bil pa konec sveta, najboljše na svetu!"

Oglejte si še: