Jan Plestenjak obuja spomine, najbolj so ga osrečile hrenovke
Slovenski glasbenik, ki je znan ljubitelj dobre jedače in pijače, na šolske malice nima najlepših spominov.
"Ne vem, kaj imate danes za malice v šolah, ampak mi res nismo imeli dobrih," je Jan Plestenjak povedal v novi objavi na Instagramu, v kateri je obujal spomine na šolsko prehrano v časih, ko je še sam gulil šolske klopi.
"En dan smo imeli tekoči puding s kruhom, potem je bil tekoči gres in kos kruha. Ne vem, kako gre to skupaj," se je spraševal, "kadar je bila sreča, so sardine zmešali z maslom in smo to namazali na kruh. To se nam je zdelo že dobro."
Spomni pa se tudi svetle točke: "Ko smo bili pa pionirčki, ko je bila proslava, pa so bile hrenovke. To je bil pa konec sveta, najboljše na svetu!"
