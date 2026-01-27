Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Torek,
27. 1. 2026,
19.10

17 minut

V Pulj prihaja popzvezdnica Lorde

Sa. B.

Lorde | Pevka Lorde, katere pravo ime je Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, ima poleg novozelandskega tudi hrvaško državljanstvo.

Pevka Lorde, katere pravo ime je Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, ima poleg novozelandskega tudi hrvaško državljanstvo.

Foto: Guliverimage

Ena največjih popzvezdnic nove generacije, novozelandska pevka Lorde, se po več letih vrača k našim južnim sosedom. 18. avgusta bo v okviru svetovne turneje Ultrasound nastopila v puljski areni, so sporočili organizatorji koncerta. To ne bo njen prvi nastop na Hrvaškem, pred leti je namreč kar dva dni zapored razprodala koncerta v Šibeniku.

Z nastopom v rimskem amfiteatru bo 29-letnica obudila spomin na svoje največje uspešnice, predstavila pa bo tudi svoj najnovejši album Virgin.

Ima hrvaško državljanstvo

K našim južnim sosedom se Novozelandka, ki ima tudi hrvaške korenine, vrača štiri leta po tem, ko je v samo dveh minutah razprodala kar dva koncerta v trdnjavi sv. Nikolaja v Šibeniku. Večkratna dobitnica nagrade grammy sicer velja za eno najmlajših izvajalk, ki so osvojile mednarodne glasbene lestvice. Revija Time jo je pred leti imenovala za eno najvplivnejših najstnic na svetu, bila pa je tudi na Forbesovem seznamu 30 najvplivnejših posameznikov, mlajših od 30 let.

Pevka, katere pravo ime je Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, se je rodila na Novi Zelandiji, njena mati Sonja Yelich je dalmatinskega rodu, zato ima Lorde poleg novozelandskega tudi hrvaško državljanstvo. Med njenimi največjimi uspešnicami so pesmi Pure Heroine, Royals, Tennis Court, Team, Green Light in Perfect Places.

