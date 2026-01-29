Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
29. 1. 2026,
17.00

Osveženo pred

41 minut

Washington Wizards Dallas Mavericks Los Angeles Lakers Luka Dončić Liga NBA

Liga NBA, 29. januar

Trener Dallasa sprijaznjen: Nimamo izbire, to je za nas edini način

Avtor:
Ž. L.

Jason Kidd | Dallas bo v štirih dneh odigral tri tekme. | Foto Reuters

Dallas bo v štirih dneh odigral tri tekme.

Foto: Reuters

V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu osem obračunov. Cooper Flagg bo z Dallasom po drugem zaporednem porazu gostoval v Charlottu, kjer ga izziva Kon Knueppel, nekdanji soigralec na univerzi Duke, danes pa glavni tekmec za naziv najboljšega novinca letošnje sezone. Mavericksi v lovu na končnico nujno potrebujejo zmage, a Jason Kidd priznava, da je letošnja sezona za zdaj predvsem dragoceno nabiranje izkušenj.

"V ekipi nimamo nobenih zvezdnikov, Cooper Flagg in fantje igrajo hitro, ne čakajo na nikogar. Nimajo Anthonyja Davisa, da bi ga iskali v vsakem napadu. Igrajo drug za drugega," je trenutno stanje v svoji zasedbi razlagal Jason Kidd.

Mavericksi že nekaj časa igrajo z enim najvišjih tempov v ligi NBA. Nimamo izbire, to je edini način, moramo igrati hitro. Upamo pa, da bo igra lažja, ko se vrnejo Davis, Kyrie Irving in preostali fantje, da ne bo to vedno naša edina rešitev," je po drugem zaporednem porazu (v noči na četrtek je bila s 118:105 boljša Minnesota) potarnal nekdanji trener Luke Dončića.

Cooper Flagg na tekmi z Minnesoto ni zaigral. | Foto: Reuters Cooper Flagg na tekmi z Minnesoto ni zaigral. Foto: Reuters

V Dallasu so se že zdavnaj sprijaznili, da boj za najvišja mesta ni realnost trenutno razpoložljivega kadra. Poudarek je tako predvsem na procesu učenja, a zahteven spored Teksašanom ne gre na roko. Že danes ponoči v American Airlines Center prihaja Charlotte, v noči na nedeljo sledi še gostovanje v Houstonu.

Kidd je proti Minnesoti pogrešal tudi Flagga in Klayja Thompsona, ki pa bi utegnila biti nared že za dvoboj s Hornetsi.

Nocoj bosta na delu tudi najboljši ekipi obeh konferenc; Detroit Pistons gostujejo v Phoenixu, branilci naslova Oklahoma City Thunder pa prav v Minnesoti.

 Liga NBA, 29. januar:

Lestvici

Washington Wizards Dallas Mavericks Los Angeles Lakers Luka Dončić Liga NBA
