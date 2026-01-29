Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Margot Robbie v vrtoglavih petah: "Vse me boli, ko jo gledam"

Margot Robbie, čevlji | Foto Instagram/andrewmukamal

Foto: Instagram/andrewmukamal

Za promocijo filma Viharni vrh je zvezdnica obula tako visoke pete, da so se mnogi spraševali, kako lahko sploh stoji v njih.

Igralka Margot Robbie je začela promovirati film Viharni vrh (Wuthering Heights), v katerem igra glavno vlogo. Za njeno garderobo skrbi stilist Andrew Mukamal, ki se je s stajlingom pohvalil na Instagramu, na fotografijah pa so več pozornosti kot obleka znamke Roberto Cavalli pritegnili njeni čevlji, ki so z vrtoglavo visokimi petami sprožili plaz komentarjev.

"O moj bog, vse me boli, ko jo gledam", "Molimo za njena stopala" in podobni komentarji so se zvrstili ob čevljih, ki jih je podpisal legendarni oblikovalec Christian Loubutin, gre pa za model Merci Allen s 13 centimetrov visoko peto.

Ob občudovanju, kako lahko igralka sploh stoji v takšnih čevljih, pa so se vrstile tudi pripombe, da je takšna obutev izjemno škodljiva za stopala. "Ne razumem, kako lahko ženske dandanes še vedno privolijo v kaj takšnega," je le ena od kritik, ki niso naklonjene trpljenju zaradi "lepote".

Oglejte si še:

Margot Robbie
Trendi Igralka Margot Robbie osupnila v prosojni obleki
Margot Robbie Christian Louboutin visoke pete
