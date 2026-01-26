Na glasbenem koncertu v enem izmed lokalov v Luciji so v soboto zaznali nacistične simbole in pozdrave, poročajo mediji. Na odmevnem dogodku so nastopili domači in tuji izvajalci. V stranki Levica in Inštitutu 8. marec so dejanje obsodili, od njega so se distancirali tudi v omenjenem lokalu.

V stranki Levica so v sporočilu za javnost zapisali, da gre za odkrito poveličevanje ideologije, ki je odgovorna za holokavst, za milijone mrtvih in za nepredstavljivo človeško trpljenje. Takšna dejanja niso provokacija, niso umetniški izraz in niso mladostna nepremišljenost. So jasen izraz sovraštva, ki v naši družbi nima prostora.

Kot so dodali, so takšni dogodki jasen znak nevarnega vzpona skrajne desnice, ki se vse pogosteje in vse bolj samozavestno pojavlja v javnem prostoru, tudi v kulturnih in mladinskih okoljih. Normalizacija nacističnih simbolov ni nedolžna. Pomeni neposredno grožnjo družbeni koheziji in varnosti, so še dodali. Dogodek pa se je zgodil v času bližajočega se dneva spomina na holokavst. "Namesto spoštovanja do žrtev nacizma in fašizma smo bili priča njihovi simbolni rehabilitaciji," so še zapisali.

"Posebej poudarjamo, da se je to zgodilo v Istri, kjer sta fašizem in nacizem povzročila neizmerno gorje, preganjanje, požige vasi in množične smrti. V krajih, ki so bili zaznamovani z uporom proti fašizmu in z bojem za svobodo, takšna dejanja nimajo in ne smejo imeti prostora," je ob dogodku zapisal občinski svetnik Levice iz Kopra Alan Medveš.

Inštitut 8. marec pa se je odzval na družbenih omrežjih, kjer so zapisali, da so nacistični simboli znak sovraštva, diskriminacije in nasilja, ki ga nobena kultura ali dogodek ne sme prezreti, sprejeti ali normalizirati.

V lokalu so v zapisu na družbenih omrežjih poudarili, da je imel nekdo iz publike pri sebi zastavo z neprimerno simboliko, česar tako vodstvo lokala kot organizator dogodka niso vedeli. Dodali so še, da geste ne podpirajo, pač pa obsojajo.