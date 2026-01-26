Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
21.17

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
nacizem koncert Izola

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 21.17

7 minut

Na glasbenem koncertu v Luciji zaznali nacistične simbole

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
slovenska policija, policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na glasbenem koncertu v enem izmed lokalov v Luciji so v soboto zaznali nacistične simbole in pozdrave, poročajo mediji. Na odmevnem dogodku so nastopili domači in tuji izvajalci. V stranki Levica in Inštitutu 8. marec so dejanje obsodili, od njega so se distancirali tudi v omenjenem lokalu.

V stranki Levica so v sporočilu za javnost zapisali, da gre za odkrito poveličevanje ideologije, ki je odgovorna za holokavst, za milijone mrtvih in za nepredstavljivo človeško trpljenje. Takšna dejanja niso provokacija, niso umetniški izraz in niso mladostna nepremišljenost. So jasen izraz sovraštva, ki v naši družbi nima prostora.

Kot so dodali, so takšni dogodki jasen znak nevarnega vzpona skrajne desnice, ki se vse pogosteje in vse bolj samozavestno pojavlja v javnem prostoru, tudi v kulturnih in mladinskih okoljih. Normalizacija nacističnih simbolov ni nedolžna. Pomeni neposredno grožnjo družbeni koheziji in varnosti, so še dodali. Dogodek pa se je zgodil v času bližajočega se dneva spomina na holokavst. "Namesto spoštovanja do žrtev nacizma in fašizma smo bili priča njihovi simbolni rehabilitaciji," so še zapisali.

"Posebej poudarjamo, da se je to zgodilo v Istri, kjer sta fašizem in nacizem povzročila neizmerno gorje, preganjanje, požige vasi in množične smrti. V krajih, ki so bili zaznamovani z uporom proti fašizmu in z bojem za svobodo, takšna dejanja nimajo in ne smejo imeti prostora," je ob dogodku zapisal občinski svetnik Levice iz Kopra Alan Medveš.

Inštitut 8. marec pa se je odzval na družbenih omrežjih, kjer so zapisali, da so nacistični simboli znak sovraštva, diskriminacije in nasilja, ki ga nobena kultura ali dogodek ne sme prezreti, sprejeti ali normalizirati.

V lokalu so v zapisu na družbenih omrežjih poudarili, da je imel nekdo iz publike pri sebi zastavo z neprimerno simboliko, česar tako vodstvo lokala kot organizator dogodka niso vedeli. Dodali so še, da geste ne podpirajo, pač pa obsojajo.

nacizem koncert Izola
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.