Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
20.15

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
kraja Willingen Norveška smučarski skoki

Nedelja, 1. 2. 2026, 20.15

1 ura, 3 minute

Willingen

Norveški skakalci okradeni v Willingenu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Johann Andre Forfang | Johann Andre Forfang danes. | Foto Guliverimage

Johann Andre Forfang danes.

Foto: Guliverimage

Če se je kdo danes spraševal, zakaj so norveški smučarski skakalci na svetovnem pokalu v Willingenu nosili drugačne čelade kot običajno, odgovor ni načrtovano testiranje novih modelov zaščite za glavo pred olimpijskimi igrami. Resnica je bolj žalostna; Norvežane so okradli, nemška policija pa preiskuje zadevo.

Domen Prevc, Willingen
Sportal Izjemna popotnica za OI: "Upam, da bova z Niko skupaj dosegla kaj posebnega"

"Bil sem na policiji. Preiskava še poteka," je v nedeljo za domači dnevnik Dagbladet povedal Jan-Erik Aalbu, direktor smučarskih skokov pri norveški zvezi.

Ko je skakalna ekipa danes zjutraj prispela na skakalnico, je našla znake vloma. Neznani storilci so brskali po norveški garderobi.

"Bil sem pri policiji. Pokazali so mi videoposnetek. Tam lahko vidimo ljudi, ki vstopajo v garderobo. Nato pridejo iz garderobe s čeladami Johanna Forfanga in Halvorja Graneruda na glavah," je pojasnil direktor.

Kot je dejal, so tatovi odnesli veliko opreme. "Manjka veliko opreme. Vendar nam smuči in skakalnih čevljev niso odnesli. Manjkale pa so čelade, jakne, kape, rokavice in zaščitna očala."

Forfang
Sportal Težki trenutki Norvežana: Bil je moj junak, besede ne morejo opisati praznine

Johann Andre Forfang včeraj. | Foto: Guliverimage Johann Andre Forfang včeraj. Foto: Guliverimage

V norveškem vodstvu so zadevo rešili tako, da so uporabili olimpijske čelade, nekateri pa so jih uporabili kot rezervne. Nekaj opreme pa so si na prizorišču izposodili, je za dagbladet.no še dejal Aalbu, ki pravi, da česa podobnega še ni doživel.

Medtem pa je nekdanji dobitnik velikega kristalnega globusa Granerud na Instagramu objavil poziv, da si res želi nazaj ukradeno čelado. "Ta nov stil čelade mi enostavno ni všeč," je cinično zapisal norveški zvezdnik.

Domen Prevc, Willingen
Sportal Nor skok Domna Prevca: Vse sem storil za varen pristanek, na OI želim priti zdrav #video
kraja Willingen Norveška smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.