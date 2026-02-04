Na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gostijo Slovenija, Litva in Latvija, so do konca turnirja ostale še štiri tekme. Vse bodo v ljubljanskih Stožicah. Prvi dve že danes, ko se bodo v polfinalu merile Hrvaška in Španija ter Portugalska in Francija.

Najprej bo ob 17.00 na vrsti obračun Francozov in Špancev. Portugalci so dobili vseh deset medsebojnih tekem s Francozi in so kot dvakratni zaporedni evropski prvaki ter druga reprezentanca s svetovne lestvice v vlogi favorita.

Francozi, ki so na zadnjem svetovnem prvenstvu svoj napredek potrdili s četrtim mestom, so na tem EP v skupini A igrali 2:2 s Hrvaško, 5:0 z Latvijo in 3:1 z Gruzijo, v četrtfinalu pa so po podaljšku s 4:2 izločili favorizirano Ukrajino. Na tem EP strelsko blesti Souheil Mouhoudine s šestimi zadetki.

Portugalci so se sprehodili do polfinala, potem ko so v skupini D ugnali Italijo s 6:2, Madžarsko s 5:1 in Poljsko s 3:2, v četrtfinalu pa še Belgijo z 8:2. Za njimi je rekorden niz 15 zaporednih zmag na evropskih prvenstvih in 19 zaporednih zmag s kvalifikacijami vred. Pany Varela je s štirimi goli prvi strelec ekipe, tri je dosegel proti Belgiji in tako pri 36 letih postal najstarejši strelec "hat-tricka" na EP.

Portugalci se bodo za finalno vstopnico pomerili s Francozi. Foto: Guliverimage

Ob 20.30 bo na vrsti še obračun Španije in Hrvaške. Vloga favorita je na strani Špancev, ki so s sedmimi naslovi rekorderji evropskih prvenstev, nazadnje pa so bili leta 2022 tretji. Na vseh 13 EP so se prebili vsaj do polfinala. V skupini C so premagali Slovenijo s 4:1, Belorusijo z 2:0 in Belgijo z 10:3, v četrtfinalu pa odpihnili še Italijo s 4:0. Antonio Perez je s štirimi zadetki najboljši španski strelec na tem EP.

Hrvati imajo za sabo malce zahtevnejšo pot, potem ko so v skupini A zasedli drugo mesto po remijih s Francijo in Gruzijo z 2:2 ter zmagi proti Latviji s 4:1. V četrtfinalu je Hrvaška, četrta z EP 2012, s 3:0 izločila Armenijo, za zdaj pa sta njena najboljša strelca na tem EP Duje Kustura in David Mataja s po tremi goli.

Tekma za tretje mesto (16.00) in finale (19.30) bosta v soboto v Stožicah.

V Ljubljani več tisoč Hrvatov

Na najglasnejšo podporo s tribun lahko računa Hrvaška, ki napoveduje pravo navijaško invazijo na slovensko prestolnico. Južni sosedje so pred 14 leti že zaigrali v polfinalu Eura, ko so prvenstvo stare celine sami tudi gostili. Ni se izšlo za odličje; v Zagrebu je bila najprej boljša Rusija, v tekmi za tretje mesto pa še Italija.

Španija na svoj osmi evropski naslov čaka od leta 2016.

Hrvati verjamejo, da je lahko zgodba tokrat drugačna, čeprav na poti do velikega finala stoji najtrofejnejša evropska reprezentanca. Španija je svoj zadnji evropski naslov osvojila pred desetimi leti, zato je v Ljubljani nasprotnike mlela še dodatno motivirana, a bržčas zdaj, na predzadnji stopnički, španska zasedba čuti tudi dodaten pritisk.

Dodaten pritisk bo ustvarjalo tudi veliko število hrvaških navijačev, ki se danes odpravljajo v Stožice. Na Hrvaški nogometni zvezi napovedujejo prihod več tisoč podpornikov reprezentance.

"Zveza je pod ogromnim pritiskom navijačev zaradi vstopnic. Pričakuje se, da bo v Stožicah več tisoč naših navijačev. To je zagotovo odlična priložnost za futsal in zdaj bi jo morali izkoristiti. Zanimanje je neverjetno, Slovenci nam pravijo: 'Hvala vam, Hrvati, rešili ste nam Euro.' Zelo so bili razočarani po izpadu v skupini, imeli so veliko priložnost, a jim žal ni uspelo. Smo edini, ki smo ohranili čast futsala iz naše regije. V tem pogledu smo bili vedno vodilni; ne pozabite, da Euro 2012, ki smo ga organizirali v Splitu in Zagrebu, še vedno drži rekord po številu gledalcev," je za Sportske novosti pred nocojšnjim spektaklom povedal Boris Durlen, nekdanji selektor hrvaške izbrane vrste, danes pa koordinator reprezentanc na hrvaški zvezi.