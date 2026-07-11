Nemška nogometna zveza (DFB) je sporočila, da je naredila nov korak v pogajanjih z Jürgenom Kloppom, ki je glavni kandidat, da nasledi donedavnega selektorja Juliana Nagelsmanna. Pred podpisom pogodbe mu mora zeleno luč prižgati še njegov trenutno delodajalec Red Bull.

Predsednik DFB Bernd Neuendorf in podpredsednik Hans-Joachim Watzke sta se v petek v New Yorku sestala z 59-letnim Jürgenom Kloppom in opravila "konstruktiven pogovor o ključnih točkah pogodbe". Pogajanja se bodo nadaljevala naslednji teden.

Klopp je v ZDA kot strokovni televizijski komentator, sicer pa je od 2024, ko je zapustil Liverpool, na čelu nogometnega oddelka pri Red Bullu, ki je lastnik več klubov v Avstriji, Nemčiji, Braziliji, ZDA in na Japonskem.

Nemčija je na letošnjem SP doživela novo razočaranje. Po naslovu svetovnega prvaka, ki ga je osvojila pred 12 leti v Braziliji, na naslednjih dveh mundialih ni preskočila skupinske faze tekmovanja, letos pa je izpadla v šestnajstini finala proti Paragvaju.