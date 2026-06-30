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Avtor:
R. P.

Torek,
30. 6. 2026,
15.10

Osveženo pred

45 minut

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hrvaška nogometna reprezentanca nemška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Torek, 30. 6. 2026, 15.10

45 minut

Statistični presežek Hrvaške na SP

Hrvaška po debaklu Nemčije svetovna rekorderka

Avtor:
R. P.

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SP 2026: Nemčija - Paragvaj | Nemški nogometaši po usodnem porazu proti Paragvaju na SP 2026 | Foto Reuters

Nemški nogometaši po usodnem porazu proti Paragvaju na SP 2026

Foto: Reuters

Zgodovina svetovnih prvenstev v nogometu beleži 37 tekem izločilnega dela, na katerih je o zmagovalcu odločalo izvajanje strelov z bele točke. Dvakrat se je to zgodilo tudi na letošnjem mundialu, glede na izenačenost tekmecev in rekordno dolg tekmovalni sistem pa je za pričakovati, da bo ta številka do konca prvenstva še višja. Zanimivo pa je, da se lahko Hrvaška po zmagi Paragvaja proti Nemčiji pohvali s prav posebnim statističnim dosežkom, ki mu ga ni para na svetu. Kaj je uspelo slovenskim sosedom in nikomur drugemu?

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Slovenska nogometna reprezentanca je čar in pritisk, ki se na velikih tekmovanjih sproščata ob izvajanju kazenskih udarcev, spoznala le enkrat. Zgodilo se je leta 2024 na dvoboju osmine finala evropskega prvenstva v Frankfurtu, kjer so varovanci takratnega selektorja Matjaža Keka ostali praznih rok proti Portugalski (0:3).

Slovenski nogometaši po izpadu na Euru 2024 po strelih z bele točke proti Portugalski | Foto: Reuters Slovenski nogometaši po izpadu na Euru 2024 po strelih z bele točke proti Portugalski Foto: Reuters

Slovenski nogometaši česa podobnega na svetovnem prvenstvu še niso doživeli, saj se na največjem tekmovanju še niso uvrstili v izločilni del, pozna pa zelo dobro tovrstno izkušnjo že ogromno reprezentanc. Med njimi je prav posebnega statusa deležna Hrvaška.

Hrvaška z edinstvenim dosežkom na svetu

Slovenski sosedi se pripravljajo na spektakularen obračun šestnajstine finala SP 2026 proti Portugalski. Torej prav proti slovenskim krvnikom na Euru 2024. V dvoboj bodo vstopili kot samostojni svetovni rekorderji, saj so edina reprezentanca na svetu, ki so na dvoboju izločilnega dela svetovnega prvenstva izvajali enajstmetrovke več kot dvakrat in bili pri tem vselej uspešni. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih se je Hrvaške oprijel naziv specialistov za zmage po "loteriji" kazenskih strelov.

Hrvaška je bila nazadnje uspešna po izvajanju enajstmetrovk v četrtfinalu SP 2022 proti Braziliji. | Foto: Reuters Hrvaška je bila nazadnje uspešna po izvajanju enajstmetrovk v četrtfinalu SP 2022 proti Braziliji. Foto: Reuters

Na SP 2018 so na poti do finala s pomočjo prvega vratarja Danijela Subašića tako izločili Dansko in Rusijo, na SP 2022 pa na poti do končnega brona s pomočjo zdajšnjega prvega čuvaja mreže Dominika Livakovića Japonsko in Brazilijo. Na štirih tekmah so tako o svoji usodi odločali s streli z bele točke, prav nikoli pa niso zatajili, ampak se vedno razveselili napredovanja. To je edinstven podatek v zgodovini mundialov.

Modrić ali Ronaldo?

Še do včeraj si je Hrvaška ta rekord delila z Nemčijo, ki je do srečanja s Paragvajem prav tako na predhodnih svetovnih prvenstvih štirikrat odločala o zmagovalcu pri strelih z bele točke ter bila vselej uspešna. Status nemške nepremagljivosti pa je po številnih zapravljenih strelih proti Paragvaju izpuhtel. Elfu se v peto zapored ni posrečilo, tako da je prekinil stoodstotni niz. Izmed reprezentanc, ki se lahko pohvalijo zgolj z zmagami po strelih z bele točke, pri tem pa so odigrale več kot dve takšni tekmi izločilnega dela na svetovnih prvenstvih, tako najbolj izstopa Hrvaška.

Veselje nogometašev Paragvaja po dramatični tekmi proti Nemčiji | Foto: Reuters Veselje nogometašev Paragvaja po dramatični tekmi proti Nemčiji Foto: Reuters

Paragvaj ji je pomagal do samostojnega svetovnega rekorda, že v noči na petek pa bo zanimivo spremljati, ali bi se lahko morda obračun med Hrvaško in Portugalsko, na katerem bosta posebne pozornosti deležna nekdanja soigralca, mladostna in neuničljiva veterana Luka Modrić ter Cristiano Ronaldo, podaljšal vse do enajstmetrovk.

Ko sta se Hrvaška in Portugalska pred tem nazadnje pomerili na velikem tekmovanju, zgodilo se je v osmini finala na Euru 2016, je že močno dišalo po strelih z bele točke, a so nato Portugalci tik pred koncem podaljška prek Ricarda Quaresme le dosegli zmagoviti gol. Kako pa bo tokrat?

Kar zadeva stoodstotno uspešnost na takšnih tekmah, prednjači Hrvaška (4 od 4), sledita pa najnovejša junaka, Paragvaj in Maroko (oba 2 od 2), ki sta v noči na torek izločila Nemčijo oziroma Nizozemsko. Z razmerjem 1 od 1 se lahko pohvalijo Belgija, Bolgarija, Južna Koreja, Portugalska, Švedska, Ukrajina in Urugvaj.

Kako pa je z ostalimi svetovnimi velesilami, kar zadeva uspešnost tekem na SP, kjer je o zmagovalcu odločalo izvajanje enajstmetrovk?

Največ takšnih izkušenj ima Argentina, kar sedem. Večinoma so zelo pozitivne (šest zmag – en poraz), edini tovrsten poraz so gavči doživeli pred 20 leti v četrtfinalu proti Nemčiji. Izmed ekip, ki so odigrale vsaj pet takšnih tekem, ima Nemčija razmerje 4-1, Brazilija 3-2, Francija 2-3, Španija in Nizozemska pa izrazito skromnega, zgolj 1-4.

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