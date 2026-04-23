ministrstvo za infrastrukturo smučišče Bovec Kanin

Četrtek, 23. 4. 2026, 16.42

Vlada sprejela uredbo o koncesijah za nove žičnice na Kaninu

Kanin | Smučišče Kanin je najvišje ležeče smučišče v Sloveniji. | Foto Ana Kovač

Vlada je danes na pobudo Občine Bovec sprejela sklep o izdaji uredbe o koncesijah za graditev novih žičniških naprav na Kanin - dveh krožno kabinskih žičnic in sedežnice Veliki graben. Uredba bo prispevala k nadaljnjem razvoju turistične dejavnosti na območju smučišča Kanin, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Po pojasnilih vlade je uredba sprejeta na pobudo Občine Bovec, ki je na infrastrukturno ministrstvo naslovila predlog za sprejem koncesijskega akta za graditev novih žičniških naprav. Te bodo povezane z obstoječo žičniško infrastrukturo.

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb določa, da je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za žičniško napravo pridobiti koncesijo, pred tem pa mora vlada sprejeti koncesijski akt, so dodali na vladnem uradu za komuniciranje.

Koncesija se za vse žičniške naprave podeli za 40 let, pogodbe bo po pooblastilu vlade sklenil minister, pristojen za infrastrukturo. Koncesionar bo lahko na podlagi koncesij pridobil gradbeno dovoljenje za nove žičniške naprave.

Občina pričakuje pomoč države

Občina Bovec je javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo smučišča oz. gorskega turističnega centra Kanin, vključno z gradnjo nove krožne kabinske žičnice in zamenjavo sedežnice Veliki Graben, objavila junija lani.

Dokumentacijo sta pripravili podjetji SKA Projekt kot vodilni in Projekt kot pridruženi partner, v začetku marca so gradnjo več kot 100 milijonov evrov vredne nove kabinske žičnice in spremljajočih objektov na smučišču Kanin predstavili tudi javnosti. Največja novost v primerjavi s sedanjo žičnico je, da bi bila nova naprava ločena na dva dela.

Predsednik komisije za oživitev smučišča Kanin Danijel Krivec je na predstavitvi dejal, da na občini pričakujejo, da bo država zagotovila 80 odstotkov investicije, tako kot je pred časom investicije, sicer mnogo manjše vrednosti, sofinancirala drugim slovenskim smučiščem.

