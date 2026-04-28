Zoran Stevanović prelomil največ predvolilnih obljub

Zoran Stevanović | Največ predvolilnih obljub je po mnenju anketiranih v času po volitvah prelomil Zoran Stevanović. | Foto Ana Kovač

Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po mnenju slabe tretjine vprašanih v anketi Mediane za POP TV med predsedniki parlamentarnih strank v času oblikovanja nove vlade prelomil največ predvolilnih obljub. Več kot polovica anketiranih tudi meni, da je Stevanović neprimerna izbira za funkcijo predsednika DZ.

Na anketno vprašanje, kateri od predsednikov parlamentarnih strank - če kateri - je v času po volitvah prelomil največ predvolilnih obljub, je 31,8 odstotka anketiranih odgovorilo, da je to Zoran Stevanović. Sledi mu predsednik vlade Robert Golob, za katerega je tako menilo 25,6 odstotka anketiranih, na tretje mesto je 11 odstotkov vprašanih postavilo predsednika Demokratov Anžeta Logarja, na četrtem mestu pa je prvak SDS Janez Janša, za katerega tako meni 7,4 odstotka vprašanih.

Zoran Stevanović, Peter Kobentar
Novice Odvetnik, ki mu grozi odvzem licence, Stevanovićev kandidat na volitvah

Da nihče od predsednikov parlamentarnih strank ni prelomil predvolilnih obljub, meni 4,4 odstotka vprašanih, 17,8 odstotka anketiranih pa o tem nima mnenja.

Stevanović neprimerna izbira za predsednika DZ

Na vprašanje, ali se jim zdi Stevanovič primeren ali neprimeren za funkcijo predsednika DZ, se je 34 odstotkov vprašanih odločilo, da je popolnoma neprimeren za ta položaj, da je neprimeren, pa je menilo 22 odstotkov vprašanih. Primeren za vodenje DZ se zdi 23 odstotkom anketiranih, šestim odstotkom pa zelo primeren. Neopredeljenih pri tem vprašanju je bilo 12 odstotkov vprašanih.

Nataša Pirc Musar
Novice Predsednica republike Nataša Pirc Musar zaskrbljena: To je nov udarec

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je raziskavo izvedel med 21. in 23. aprilom na reprezentativnem vzorcu 722 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Zoran Stevanović in Alenka Bratušek
Novice Stevanović: Absolutno bom odšel v Moskvo. Bratušek: DZ ni turistična agencija.
