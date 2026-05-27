Lancia je razkrila prve uradne fotografije nove gamme, modela, ki bo predstavljal enega ključnih korakov pri ponovnem razvoju italijanske znamke znotraj koncerna Stellantis. Novi avtomobil je že v fazi testiranj, prodaja pa se bo začela po letošnjem poletju.

Novo gammo bodo izdelovali v italijanski tovarni Melfi, ki velja za eno tehnološko najnaprednejših proizvodnih lokacij znotraj koncerna Stellantis. Pri Lancii poudarjajo, da je bil avtomobil zasnovan, razvit in tehnično pripravljen v Italiji, namenjen pa bo predvsem evropskemu trgu.

Fastback križanec na že znani Stellantisovi platformi

Nova gamma bo sodila med križance s kupejevsko fastback zasnovo. Dolga bo 4,67 metra, široka 1,89 metra in visoka 1,66 metra. Oblikovno bo poudarek na elegantni silhueti, aerodinamiki in prepoznavni italijanski oblikovalski identiteti.

Avtomobil temelji na platformi STLA Medium, eni ključnih Stellantisovih elektrificiranih arhitektur za prihodnje modele srednjega razreda. Na isti platformi so oziroma bodo nastali tudi peugeot 3008, peugeot 5008, opel grandland, DS N°8 in prihodnji jeep compass. Platforma omogoča tako hibridne kot povsem električne pogone.

Lancia ima trenutno v ponudbi le model ypsilon, ki ga prav tako prodajajo zgolj na izbranih trgih. Po lanskem velikem padcu prodaje se je ta letos stabilizirala - v prvih štirih mesecih je Lancia v Evropi registrirala 5.265 avtomobilov (8,3 % več kot v enakem obdobju lani).

Hibrid in tri električne različice

Lancia bo gammo ponudila s širokim naborom pogonskih različic. Osnovni pogon bo predstavljal hibrid s 107 kilovati moči, pri katerem Lancia napoveduje več kot tisoč kilometrov skupnega dosega.

Poudarek bo tudi na električnih različicah. Vstopni električni model bo imel moč 169 kilovatov in več kot 540 kilometrov teoretičnega dosega. Nad njim bo različica s 180 kilovati in teoretičnim dosegom več kot 740 kilometrov, kar je eden najbolj ambicioznih podatkov v razredu srednje velikih električnih križancev. Na vrhu ponudbe bo štirikolesno gnana različica AWD s 276 kilovati moči in dosegom do 675 kilometrov.

Nova identiteta Lancie

Gamma bo predstavljala najbolj tehnološko napreden model nove Lancie in hkrati nadaljevanje preobrazbe znamke po predstavitvi nove ypsilon. Pri Lancii poudarjajo tri ključne vrednote nove generacije avtomobilov — italijansko eleganco, tehnološke inovacije in učinkovitost.

Pomemben del projekta ostaja tudi proizvodnja v Italiji. Stellantis želi z gammo poudariti pomen domačega razvoja in proizvodnje avtomobilov z višjo dodano vrednostjo.

Prve podrobnosti o opremi, cenah in posameznih izvedbah bo Lancia razkrila v prihodnjih mesecih, naročila pa bodo odprli po poletju.