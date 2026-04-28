Predsednik ZDA Donald Trump je skeptičen do najnovejšega iranskega predloga za končanje vojne, ki poleg konca spopadov predvideva odprtje Hormuške ožine, pogajanja o iranskem jedrskem programu pa prelaga na pozneje, poročanje ameriških medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA. Kljub zadržkom naj ga ne bi povsem zavrnil. Medtem je nemški kancler Friderich Merz dejal, da je iransko vodstvo osramotilo ZDA, Trump pa je po njegovem mnenju nadigran in ponižan.

8.41 Merz: Trump je nadigran in ponižan

7.59 Trump skeptičen do iranskega predloga za končanje vojne

8.41 Merz: Trump je nadigran in ponižan

Iransko vodstvo ponižuje ZDA, je dejal nemški kancler Friderich Merz in namignil, da je Teheran za pogajalsko mizo prelisičil Trumpovo administracijo. Ostra ocena nemškega kanclerja o zastoju v pogajanjih med ZDA in Iranom je v nasprotju s prizadevanji Donalda Trumpa, da bi situacijo prikazal v pozitivni luči, in bo verjetno poglobila resen transatlantski razkorak med ZDA in njenimi zavezniki v Natu, piše The Guardian. Nemški kancler Friderich Merz. Foto: Reuters

Merz je v pogovoru s študenti v Marsbergu v Nemčiji namignil tudi, da je bila Trumpva ekipa v pogajanju za končanje vojne nadigrana. "Jasno je, da so Iranci zelo spretni pogajalci oziroma še bolje, zelo spretni so v izogibanju pogajanjem.

"Iransko vodstvo, zlasti tako imenovana revolucionarna garda, ponižuje celoten narod. Zato upam, da se bo vse to čim prej končalo," je dodal nemški kancler.

7.59 Trump skeptičen do iranskega predloga za končanje vojne

Predsednik ZDA Donald Trump je skeptičen do najnovejšega iranskega predloga za končanje vojne, ki poleg konca spopadov predvideva odprtje Hormuške ožine, pogajanja o iranskem jedrskem programu pa prelaga na pozneje, poročanje ameriških medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Med ZDA in Iranom sicer trenutno velja prekinitev ognja. Na prvem krogu pogovorov v Islamabadu sta se strani sešli 11. aprila, a ta ni prinesel preboja, do drugega kroga minuli konec tedna nato ni prišlo.

Trump je namreč potovanje svojih pogajalcev odpovedal, se je pa v prestolnici Pakistana mudil iranski zunanji minister Abas Aragči, ki naj bi tamkajšnjim posrednikom v pogajanjih predal iranske pogoje za dogovor z Washingtonom.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je medtem iransko blokado Hormuške ožine označil za "gospodarsko jedrsko orožje". "Ožina je v bistvu enakovredna gospodarskemu jedrskemu orožju, ki ga poskušajo uporabiti proti svetu, in s tem se hvalijo," je dejal v ponedeljkovem pogovoru za Fox News.