Slovenski atlet po nesreči s kopjem v resnem zdravstvenem stanju

Slovenski metalec kopja Anže Durjava (ŽAK) se je nedavno na treningu v Zalogu huje poškodoval. Do poškodbe je prišlo pri treningu metov, 25-letni atlet pa se je s kopjem poškodoval sam, so sporočili z Atletske zveze Slovenije, kjer so ob tem prosili za spoštovanje zasebnosti športnika in njegove družine.

Na kraju dogodka so mu zelo hitro nudili prvo pomoč in ga nato prepeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani. Njegovo zdravstveno stanje je še vedno zelo resno, so sporočili z Atletske zveze Slovenije.

Durjava je bil med kandidati na nastop na bližnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu ter na sredozemskih igrah v Tarantu.

Letos je nastopil na evropskem pokalu v metih v Nikoziji, kjer je osvojil 16. mesto. Lani je na balkanskem prvenstvu v Grčiji osvojil srebrno medaljo. Osebni rekord 78,81 metra, ki ga uvršča na šesto mesto slovenske večne lestvice, je postavil leta 2023 v Slovenj Gradcu.

Slovenski reprezentanci je lani pomagal do preboja v prvo divizijo na evropskem ekipnem prvenstvu v Mariboru, Slovenijo pa je na istem tekmovanju zastopal tudi dve leti prej v Chorzowu.

Brez nastopa na EP je ostala tudi slovenska atletinja Nika Glojnarič (Brežice), ki je letos blestela v teku na 100 metrov z ovirami ter v začetku junija v avstrijskem St. Pöltnu popravila osebni rekord na odličnih 12,76. Nastop je odpovedala zaradi lažje poškodbe zadnje stegenske mišice, so v sredo sporočili z Atletske zveze Slovenije.

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