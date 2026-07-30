Četrtek, 30. 7. 2026, 16.00
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Slovenski atlet po nesreči s kopjem v resnem zdravstvenem stanju
Slovenski metalec kopja Anže Durjava (ŽAK) se je nedavno na treningu v Zalogu huje poškodoval. Do poškodbe je prišlo pri treningu metov, 25-letni atlet pa se je s kopjem poškodoval sam, so sporočili z Atletske zveze Slovenije, kjer so ob tem prosili za spoštovanje zasebnosti športnika in njegove družine.
Na kraju dogodka so mu zelo hitro nudili prvo pomoč in ga nato prepeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani. Njegovo zdravstveno stanje je še vedno zelo resno, so sporočili z Atletske zveze Slovenije.
Durjava je bil med kandidati na nastop na bližnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu ter na sredozemskih igrah v Tarantu.
Letos je nastopil na evropskem pokalu v metih v Nikoziji, kjer je osvojil 16. mesto. Lani je na balkanskem prvenstvu v Grčiji osvojil srebrno medaljo. Osebni rekord 78,81 metra, ki ga uvršča na šesto mesto slovenske večne lestvice, je postavil leta 2023 v Slovenj Gradcu.
Slovenski reprezentanci je lani pomagal do preboja v prvo divizijo na evropskem ekipnem prvenstvu v Mariboru, Slovenijo pa je na istem tekmovanju zastopal tudi dve leti prej v Chorzowu.
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