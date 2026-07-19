Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
17.45

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jennifer Buckley Anže Peharc evropsko prvenstvo športno plezanje balvansko plezanje

Nedelja, 19. 7. 2026, 17.45

12 minut

EP v športnem plezanju, Barcelona

Anže Peharc prvenstvo končal kot osmi, pleza še Jennifer Buckley

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Anže Peharc Keqiao 2025 | Anže Peharc | Foto Nakajima Kazushige/IFSC

Anže Peharc

Foto: Nakajima Kazushige/IFSC

Anže Peharc je v finalu evropskega prvenstva na balvanih v Barceloni zasedel osmo mesto. Zmagal je Britanec Maximillian Milne.

Anže Peharc je v finalu prvi balvan v prvem poizkusu preplezal do cone 10 točk in nato še nekajkrat poskušal priti do vrha, a mu to ni uspelo. Še dlje od uspeha je bil v drugi smeri, v kateri ni priplezal niti do polovice. Na tretjem in četrtem balvanu je nato ponovil dosežek s prvega, vendar mu je za najvišjo točko stene ponovno zmanjkalo nekaj moči. Slovenski plezalec je v finalu zbral 29,8 točke.

Tekmovalcem je precej težav povzročala druga smer, ki jo je do konca preplezal le Britanec Maximillian Milne in napovedal boj za zlato medaljo. Milne je bil edini, ki mu je pred zadnjo četrto smerjo uspelo osvojiti tri vrhove. Njegova najbližja zasledovalca sta bila Francoz Samuel Richard z dvema in Belgijec Hannes Van Duysen z enim osvojenim vrhom.

Richard je zadnjo smer končal z ničlo, s čimer je postalo jasno, da bo Milne nov evropski prvak, saj je imel pred zadnjim preizkusom tretjeuvrščeni Van Duysen, ki je plezal kot zadnji, za Britancem že več kot 30 točk zaostanka. Britanec na zadnjem balvanu prav tako ni osvojil točke, medtem ko je Belgijec osvojil 10 točk in se povzpel na drugo mesto. Milne je na koncu slavil s 74,8 točke. Drugi Van Duysen in tretji Richard sta tekmo končala s 54,7 oziroma 49,9 točke.

Ob 17.30 bo na sporedu še finale deklet, v katerem bo kot edina slovenska predstavnica nastopila Jennifer Buckley.

Anže Peharc Keqiao 2025
Sportal Peharc prvenstvo končal kot osmi, pleza še Buckley
Jennifer Buckley Keqiao 2025
Sportal Buckley v polfinale s prvim mestom, Peharc pa s petim
Jennifer Buckley Anže Peharc evropsko prvenstvo športno plezanje balvansko plezanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.