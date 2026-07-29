Slovenska atletinja Nika Glojnarič (Brežice), ki je letos blestela v teku na 100 metrov z ovirami ter v začetku junija v avstrijskem St. Pöltnu popravila osebni rekord na odličnih 12,76, je zaradi lažje poškodbe zadnje stegenske mišice odpovedala nastop na evropskem prvenstvu, ki se bo 10. avgusta začelo v Birminghamu, so danes sporočili z Atletske zveze Slovenije.

"Zadnjih nekaj mesecev se soočam z draženjem v zadnji stegenski mišici, ki se je postopoma stopnjevalo. Na srečo ultrazvočni pregled ni pokazal ničesar resnega, vendar mi telo jasno sporoča, da potrebuje čas za okrevanje. Trenutno sem osredotočena na rehabilitacijo, zdravljenje in postopno vračanje k treningom v skladu z načrtom okrevanja. Po temeljitem premisleku sem se z ekipo težko odločila, da letos ne bom nastopila na evropskem prvenstvu v Birminghamu. Čeprav sem zelo razočarana, je moj cilj, da bom povsem pripravljena za sredozemske igre v Italiji. Moja glavna naloga je, da si pravilno opomorem, ostanem potrpežljiva in se vrnem še močnejša. Hvala vsem za neprestano podporo – pomeni mi res ogromno," je Nika Glojnarič, v zadnjih letih redna udeleženka velikih atletskih tekmovanj, zapisala na svojem Instagram profilu.

Letos je nastopila na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Torunu in se uvrstila v polfinale. V polfinalu je tekla tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Rimu, kjer je osvojila končno 22. mesto.

Končna reprezentanca, ki bo nastopila v Birminghamu, bo znana konec tedna, na novinarski konferenci pa se bo predstavila v soboto, 10. avgusta, sporočajo iz AZS.

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