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Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
21.50

Osveženo pred

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Anže Peharc balvansko plezanje evropsko prvenstvo Jennifer Buckley Lucija Tarkuš Neža Zajc

Sobota, 18. 7. 2026, 21.50

4 minute

Barcelona, EP v balvanskem plezanju

Jennifer Buckley v polfinale s prvim mestom, Anže Peharc pa s petim

Avtorji:
A. T. K., STA

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Jennifer Buckley Keqiao 2025 | Jennifer Buckley | Foto Nakajima Kazushige/IFSC

Jennifer Buckley

Foto: Nakajima Kazushige/IFSC

Anže Peharc je v kvalifikacijah evropskega prvenstva na balvanih v Barceloni zasedel peto mesto in se uvrstil v polfinale. Zbral je 64,3 točke in bo edini slovenski predstavnik v polfinalu. V ženski konkurenci pa bomo imeli tri finalistke: Jennifer Buckley, Lucijo Tarkuš in Neža Zajc, ki so bile v kvalifikacijah prva, 15. in 21.

Jennifer Buckley se je na evropskem prvenstvu v plezanju na balvanih v Barceloni s prvim izidom kvalifikacij v svoji skupini uvrstila v nedeljski polfinale. Buckley je v kvalifikacijah v svoji skupini zbrala 79,3 točke, s čimer si je delila prvo mesto z Britanko Emmo Edwards, ki ji je v svoji skupini uspelo splezati na vrh vseh petih smeri, medtem ko je slovenska predstavnica do vrha preplezala prvo in peto smer, za katero je sicer potrebovala sedem poskusov. Britanka je imela po zaslugi petih osvojenih vrhov tudi precej boljši točkovni izkupiček, ki je znašal 124,4 točke.

V polfinalu bosta nastopili tudi Lucija Tarkuš in Neža Zajc, ki sta zasedli 15. in 21. mesto. Tarkuš je do vrha uspela splezati dvakrat in še trikrat do polovice smeri, kar ji je prineslo 59,7 točke. Zajc pa je zbrala 44,9 točke, potem ko se je enkrat povzpela na vrh ter še trikrat do polovice smeri. Kot edina Slovenka je brez polfinala na 33. mestu ostala Lina Funa.

Anže Peharc bo edini Slovenec v polfinalu EP v balvanskem plezanju v Barceloni (fotografija je iz svetovne serije v Madridu 2026). | Foto: Lena Drapella/World Climbing Anže Peharc bo edini Slovenec v polfinalu EP v balvanskem plezanju v Barceloni (fotografija je iz svetovne serije v Madridu 2026). Foto: Lena Drapella/World Climbing Anžetu Peharcu, ki je leta 2017 na evropskem prvenstvu v Münchnu v tej disciplini osvojil bronasto kolajno, je na vseh petih smereh uspelo priplezati do polovice, le drugo smer je v prvem poizkusu preplezal do vrha. Slovenski plezalec si je peto mesto delil z Izraelcem Markom Orom, ki je zbral 83,2 točke.

"Vesel sem, da bom lahko plezal še vsaj v eni seriji. Z uvrstitvijo v polfinale sem potrdil dobro formo. Mislim, da so bile razmere neprimerne za plezanje, saj nam je sonce ves čas sijalo v steno," je prve vtise po uvrstitvi med 24 najboljših strnil Peharc. Dodal je še, da je bilo balvane zelo težko ocenjevati, saj so se vsi tekmovalci večinoma borili z vročino. V izjavi je priznal, da ima še nekaj rezerve: "S svojim plezanjem nisem najbolj zadovoljen. Menim, da bi lahko pokazal še več, kar je dobra popotnica za jutri."

V kvalifikacijah sta prvo mesto zasedla Francoz Mejdi Schalck in Belgijec Hannes Van Duysen. Slednji je osvojil vrhove vseh petih smeri, medtem ko je Francozu to uspelo štirikrat. Tretja sta bila Britanec Dayan Akhtar in Švicar Levin Straubhaar. Preostala slovenska predstavnika Gorazd Jurekovič in Matevž Margon sta bila daleč od uspeha. Prvi je zasedel 45., drugi pa 61. mesto.

Anže Peharc
Sportal Plezalci brez Janje Garnbret na EP v balvanih z željo po finalu
Anže Peharc balvansko plezanje evropsko prvenstvo Jennifer Buckley Lucija Tarkuš Neža Zajc
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