Kylie Minogue razkrila, da je že drugič premagala raka

Več kot 15 let po prvi diagnozi raka in uspešnem zdravljenju se je avstralska zvezdnica leta 2021 še enkrat soočila s to diagnozo, o tem pa prvič spregovorila šele zdaj.

"Diagnozo raka so mi drugič postavili v začetku leta 2021. Za razliko od prvič sem to zadržala zase," je pevka Kylie Minogue razkrila v novem Netflixovem dokumentarcu Kylie, ki govori o njeni življenjski in karierni poti.

"K sreči sem se prebila čez to. Spet. In vse je v redu," je povedala, "kdo ve, kaj me čaka za vogalom, toda glasba me hrani, moja strast do glasbe je večja kot kdajkoli."

Razkrila je, da so ji raka odkrili ob rutinskem pregledu, in znova poudarila, kako so takšni redni pregledi pomembni: "Pomagalo mi je, da so bolezen odkrili zgodaj, in tako hvaležna sem, da lahko rečem, da sem zdaj v redu."

Avstralski pevki so raka dojke prvič odkrili leta 2005, ko je imela 36 let. Njena bolezen je takrat polnila naslovnice medijev, javno sporočilo podpore ji je poslal celo takratni avstralski premier John Howard.

Medtem pa o ponovni diagnozi raka ni govorila niti po tem, ko je končala zdravljenje, niti takrat, ko se je leta 2023 s skladbo Padam Padam znova zavihtela na vrhove glasbenih lestvic. Kot je zdaj pojasnila, preprosto ni našla pravega trenutka, da bi to delila z javnostjo: "Ne čutim se dolžno o tem razlagati svetu in takrat tega niti nisem mogla storiti, ker je od mene ostala le lupina."