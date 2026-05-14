Pes lahko s sprehoda domov prinese več kot le blatne tačke

Murf obožuje dolge sprehode, valjanje po travi in raziskovanje vsakega grma ob poti. Ko pride domov, pa sledi njen najljubši del dneva – crkljanje z materjo na kavču. In prav v teh trenutkih večina lastnikov sploh ne pomisli, da lahko pes s sprehoda domov prinese tudi neželene "sopotnike".

Bolhe, klopi, gliste in trakulje niso težava le nekje globoko v gozdu. Psi in mačke lahko pridejo v stik z njimi praktično povsod – na travniku, v mestnem parku, ob luži ali celo med igro z drugimi živalmi. Ker so naši hišni ljubljenčki danes del družine, spijo na kavču, v postelji in so nenehno v tesnem stiku z nami, strokovnjaki opozarjajo, da je preventiva ključna ne le za zdravje živali, ampak tudi za varno sobivanje ljudi in hišnih ljubljenčkov.

Raziskave kažejo, da se z notranjimi zajedavci vsaj enkrat v življenju1 okuži velik delež psov in mačk, številni zajedavci pa se lahko prenesejo tudi na človeka. Zato veterinarji vse pogosteje poudarjajo pomen redne preventive vse leto, ne glede na to, ali pes živi v mestu ali na podeželju.

Tudi Murfina lastnica je zaščito vključila v svojo rutino - enkrat na mesec: po sprehodu sledi nekaj minut nege, nanos zaščite proti zunanjim zajedavcem in okusna tableta, ki jo Murf brez težav poje. Rutina, ki vzame le trenutek, a lahko dolgoročno pomeni veliko razliko.

Zakaj so zajedavci večja težava, kot mislimo?

Veliko lastnikov psov zaščito pred zajedavci še vedno povezuje predvsem s toplim delom leta ali sprehodi po gozdu. A veterinarji opozarjajo, da je realnost danes videti precej drugače. Klopi, bolhe, gliste in trakulje niso več težava le psov z vasi, temveč lahko v stik z njimi pride praktično vsak pes, tudi tisti, ki večino časa preživi v mestu.

Dovolj je že sprehod po travniku, igra z drugimi psi ali raziskovanje okolice z gobčkom. Psi svet spoznavajo drugače kot ljudje – vohajo tla, pijejo iz luž, se valjajo po travi in pogosto pridejo v stik z različnimi zunanjimi in notranjimi zajedavci.

Foto: Jana Birsa

Poseben izziv je, da številnih zajedavcev sploh ne opazimo takoj. Prav zato jih pogosto imenujemo kar tiha težava sodobnega sobivanja s hišnimi ljubljenčki. Pri zunanjih zajedavcih, kot so bolhe in klopi, se težave pogosto pokažejo šele s srbenjem, praskanjem ali nemirom, medtem ko lahko notranji zajedavci dlje časa ostanejo skoraj neopazni.

A tema ni pomembna le zaradi živali. Ker danes hišni ljubljenčki živijo tesno z nami – spijo na kavču, v postelji, se igrajo z otroki in so praktično družinski člani – strokovnjaki opozarjajo tudi na tveganje prenosa nekaterih zajedavcev na ljudi. Posebej ranljive skupine so otroci, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom.

Strokovnjaki poudarjajo, da zaščita ne bi smela biti sezonska odločitev, ampak del redne rutine, podobno kot kakovostna prehrana, gibanje ali obisk veterinarja.

Kako je videti preventiva v praksi?

Čeprav se veliko govori o zaščiti hišnih ljubljenčkov, je v praksi najtežje prav to, da preventiva postane rutina – ne nekaj, na kar se spomnimo šele takrat, ko pes začne kašljati, se praskati ali ko po sprehodu opazimo klopa.

Ker Murf rada raziskuje naravo in se igra z drugimi psi, je zaščita pomemben del skrbi za njeno zdravje. Murf redno brezskrbno teka po travniku, se valja po tleh in raziskuje okolico. Ko pa se z lastnico vrneta domov, sledi prizor, ki ga pozna skoraj vsak lastnik psa: utrujen kuža doma poišče svoje mesto na kavču in se stisne k človeku. Prav ta bližina je razlog, da vedno več lastnikov zaščito razume kot del odgovorne skrbi ne le za psa, ampak za celotno družino.

Za zaščito pred zunanjimi zajedavci strokovnjaki priporočajo redno uporabo zaščite proti bolham in klopom. Fypryst Combo se nanaša s pipeto neposredno na kožo živali, kar omogoča preprost in natančen nanos.

Pomemben del celostne preventive je tudi zaščita pred notranjimi zajedavci, kot so gliste in trakulje. Dehinel Plus Flavour je tableta za pse, prilagojena preprostemu jemanju, zaradi okusa pa jo psi običajno zaužijejo brez večjih težav.



Ključ pri preventivi je predvsem doslednost. Veterinarske smernice namreč opozarjajo, da je tveganje za stik z notranjimi zajedavci pri hišnih ljubljenčkih visoko, zato priporočajo redno zaščito vse leto.

In čeprav vse skupaj vzame le nekaj minut na mesec, lahko pomeni veliko razliko pri tem, da ostanejo skupni trenutki s hišnimi ljubljenčki brezskrbni.

Brezskrbni trenutki se začnejo z redno zaščito

Na koncu si večina lastnikov hišnih ljubljenčkov želi predvsem eno: da lahko brez skrbi uživa v skupnih trenutkih s svojim psom. V dolgih sprehodih, igri na travi, blatnih tačkah po dežju in večernih objemih na kavču. Prav zato zaščita pred zajedavci ne bi smela biti nekaj, na kar pomislimo le občasno, ampak del redne skrbi za zdravje živali in varno sobivanje celotne družine.

Veliko uporabnih informacij o zaščiti pred zunanjimi in notranjimi zajedavci, priporočilih veterinarjev ter nasvetih za vsakodnevno skrb za pse in mačke je zbranih tudi na spletni strani www.oduhljadorepa.com , kjer lahko lastniki hišnih ljubljenčkov najdejo dodatne vsebine o pravilni in celostni zaščiti.

Članek obravnava izdelke brez recepta. Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.