Klakočar Zupančič v Turčiji o krepitvi gospodarskega sodelovanja

Slovenija in Turčija imata številne možnosti za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja zlasti na področju gradbeništva, turizma, prometa in logistike, je po pogovoru s predsednikom turškega parlamenta Numanom Kurtulmusem dejala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki se z delegacijo mudi na tridnevnem uradnem obisku v Turčiji.

"Turčija ostaja kandidatka za članstvo v EU in pomembna politična, gospodarska ter zunanjepolitična partnerica. Slovenija podpira krepitev odnosov med EU in Turčijo, vključno s pozitivno agendo, modernizacijo carinske unije, olajšanjem vizumov in obnovitvijo dialogov na visoki ravni," je v Ankari poudarila Urška Klakočar Zupančič, piše v sporočilu za javnost iz državnega zbora.

Klakočar Zupančič in Kurtulmus sta se strinjala, da si Slovenija in Turčija delita poglede na bližnjevzhodni konflikt. Predsednica državnega zbora je glede na sporočilo ponovila, da so za Slovenijo kakršnikoli poskusi razdelitve Gaze ali Zahodnega brega nesprejemljivi in spodkopavajo rešitev dveh držav.

Slovenija odločno nasprotuje izraelski zakonodaji

Ob tem je poudarila, da Slovenija odločno nasprotuje izraelski zakonodaji, ki je usmerjena proti agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), saj da za njeno humanitarno vlogo ni verodostojne alternative. Izrael je leta 2024 UNRWA zaradi domnevnega sodelovanja s Hamasom prepovedal delovanje v državi. V začetku leta je nato izraelski parlament sprejel zakon, s katerim je prepovedal oskrbovanje objektov v lasti UNRWA z vodo in elektriko.

Po besedah predsednice državnega zbora Slovenija ceni prizadevanja Turčije na področju ohranjanja miru in varnosti na Bližnjem vzhodu, v Siriji, pa tudi za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo. Turčija se je namreč večkrat ponudila kot posrednica med sprtima stranema.

Klakočar Zupančič se je srečala še s turškim ministrom za pravosodje Akinom Gürlekom, ki ga je predsednik Recep Tayyip Erdogan na položaj imenoval ta teden. Med drugim sta govorila o pomembnosti uvajanja sodobnih informacijskih rešitev, elektronskega poslovanja s sodišči in izboljšanje dostopa do pravnih storitev za državljane.

V okviru tridnevnega obiska v Turčiji, ki ga bo sklenila v petek, se bo Klakočar Zupančič srečala še s poslanko in predsednico parlamentarne skupine turško-slovenskega prijateljstva Lütfiye Selvo Cam. V delegaciji državnega zbora v Turčiji je tudi poslanec Dejan Kaloh, ki je član prijateljstva s Turčijo.