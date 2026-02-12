Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
19.13

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Turčija predsednica Državni zbor Urška Klakočar Zupančič

Četrtek, 12. 2. 2026, 19.13

19 minut

Klakočar Zupančič v Turčiji o krepitvi gospodarskega sodelovanja

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Urška Klakočar Zupančič | Po besedah predsednice državnega zbora Slovenija ceni prizadevanja Turčije na področju ohranjanja miru in varnosti na Bližnjem vzhodu, v Siriji, pa tudi za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo. | Foto STA

Po besedah predsednice državnega zbora Slovenija ceni prizadevanja Turčije na področju ohranjanja miru in varnosti na Bližnjem vzhodu, v Siriji, pa tudi za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo.

Foto: STA

Slovenija in Turčija imata številne možnosti za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja zlasti na področju gradbeništva, turizma, prometa in logistike, je po pogovoru s predsednikom turškega parlamenta Numanom Kurtulmusem dejala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki se z delegacijo mudi na tridnevnem uradnem obisku v Turčiji.

"Turčija ostaja kandidatka za članstvo v EU in pomembna politična, gospodarska ter zunanjepolitična partnerica. Slovenija podpira krepitev odnosov med EU in Turčijo, vključno s pozitivno agendo, modernizacijo carinske unije, olajšanjem vizumov in obnovitvijo dialogov na visoki ravni," je v Ankari poudarila Urška Klakočar Zupančič, piše v sporočilu za javnost iz državnega zbora.

Klakočar Zupančič in Kurtulmus sta se strinjala, da si Slovenija in Turčija delita poglede na bližnjevzhodni konflikt. Predsednica državnega zbora je glede na sporočilo ponovila, da so za Slovenijo kakršnikoli poskusi razdelitve Gaze ali Zahodnega brega nesprejemljivi in spodkopavajo rešitev dveh držav.

Slovenija odločno nasprotuje izraelski zakonodaji

Ob tem je poudarila, da Slovenija odločno nasprotuje izraelski zakonodaji, ki je usmerjena proti agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), saj da za njeno humanitarno vlogo ni verodostojne alternative. Izrael je leta 2024 UNRWA zaradi domnevnega sodelovanja s Hamasom prepovedal delovanje v državi. V začetku leta je nato izraelski parlament sprejel zakon, s katerim je prepovedal oskrbovanje objektov v lasti UNRWA z vodo in elektriko.

Po besedah predsednice državnega zbora Slovenija ceni prizadevanja Turčije na področju ohranjanja miru in varnosti na Bližnjem vzhodu, v Siriji, pa tudi za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo. Turčija se je namreč večkrat ponudila kot posrednica med sprtima stranema.

Klakočar Zupančič se je srečala še s turškim ministrom za pravosodje Akinom Gürlekom, ki ga je predsednik Recep Tayyip Erdogan na položaj imenoval ta teden. Med drugim sta govorila o pomembnosti uvajanja sodobnih informacijskih rešitev, elektronskega poslovanja s sodišči in izboljšanje dostopa do pravnih storitev za državljane.

V okviru tridnevnega obiska v Turčiji, ki ga bo sklenila v petek, se bo Klakočar Zupančič srečala še s poslanko in predsednico parlamentarne skupine turško-slovenskega prijateljstva Lütfiye Selvo Cam. V delegaciji državnega zbora v Turčiji je tudi poslanec Dejan Kaloh, ki je član prijateljstva s Turčijo.

Urška Klakočar Zupančič
Novice Klakočar Zupančič: Ukrepati sem morala bolj odločno kot moji predhodniki
Milan Kučan
Novice Klakočar Zupančič in Kučan pred volitvami za razmislek o prihodnosti in udeležbo na volitvah
Urška Klakočar Zupančič
Novice V Gibanju Svoboda zatrjujejo enotnost in zazrtost v prihodnost
Turčija predsednica Državni zbor Urška Klakočar Zupančič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.