Za predstavnika narodnih skupnosti izvoljena dosedanja poslanca Ziza in Horvath

Za predstavnika narodnih skupnosti v DZ sta bila na nedeljskih volitvah izvoljena dosedanja poslanca Felice Ziza iz vrst italijanske narodne skupnosti, ki je izmed štirih kandidatov prejel 41,56 odstotka glasov, in Ferenc Horvath iz madžarske narodne skupnosti, ki je izmed dveh kandidatov prejel 72,71 odstotka glasov, kažejo delni neuradni izidi.

Felice Ziza, predstavnik italijanske narodne skupnosti Foto: www.dz-rs.si Felice Ziza je prejel skupno 771 glasov. Za njim se je uvrstil Alberto Scheriani, ki je prejel 30,30 odstotka glasov oz. 562 glasov, sledita Christian Poletti s 17,52 odstotka glasov (325 glasov) in Stefano Destefano z 10,62 odstotka glasov (197).

Volilna udeležba za izvolitev predstavnika italijanske narodne skupnosti je bila 66,21-odstotna. Neveljavnih je bilo 33 glasovnic, kažejo delni neuradni izidi državne volilne komisije, osveženi danes ob 8. uri.

Ferenc Horvath, predstavnik madžarske narodne skupnosti Foto: STA Za poslanca madžarske narodne skupnosti sta kandidirala dva kandidata. Ferenc Horvath je prejel 72,71-odstotno podporo oz. 2.209 glasov, Tomi Horvat pa 27,29 odstotka glasov (829). Volilna udeležba je bila 58,19-odstotna, neveljavnih pa je bilo 95 glasovnic, še kažejo delni podatki državne volilne komisije.