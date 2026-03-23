Marjan Šarec (Gibanje Svoboda) se je dan po volitvah na Facebooku oglasil z daljšo, osebno obarvano analizo. Med drugim je čestital volivcem, pohvalil delo koalicije in posvaril, da bo sestavljanje nove vlade "kot hoja po vrvi brez palice".

Nekdanji obrambni minister in evropski poslanec Gibanja Svoboda Marjan Šarec je dan po volilni noči na Facebooku objavil daljši zapis, v katerem se je zahvalil volivkam in volivcem ter podal osebni pogled na izid volitev in politične posledice. Ob tem je poudaril, da gre za njegov osebni pogled in da zapis "ni narejen z umetno inteligenco".

Zahvala volivcem in poudarek domačega okraja

Šarec se je najprej zahvalil vsem, ki so se udeležili volitev, in poudaril pomen demokratičnega procesa. Posebej se je zahvalil volivcem, ki so glasovali za Gibanje Svoboda in ekipo predsednika stranke Roberta Goloba. Ob tem je izpostavil še domači volilni okraj Kamnik–Komenda, kjer so, kot je zapisal, največ glasov namenili Gibanju Svoboda in Boštjanu Poklukarju.

"Kot nogometna tekma s podaljški in enajstmetrovkami"

Šarec je volilni večer opisal kot napet do konca. Gibanje Svoboda je po njegovih besedah doseglo "relativno zmago in dober rezultat", zdaj pa se po njegovem mnenju šele začenja najzahtevnejši del: sestavljanje koalicije. To je ponazoril s športno primerjavo in dodal, da bo politična matematika v prihodnjih dneh "podobna hoji po vrvi brez palice".

Opozorila tekmecem in kritika pogojevanja

V zapisu se je kritično dotaknil tudi političnih tekmecev. Vodje SDS Janeza Janše ni imenoval neposredno, ga je pa označil kot Nezmotljivega in ocenil, da je "zapravil priložnost zmage", ker se je – po Šarčevih besedah – "pokazal v pravi luči". "Sodelovanje s tujci proti interesom države se ni obneslo, da o spregi z naftnim trgovcem niti ne govorim. Tako domoljubje ni vredno počenega groša," je zapisal o Janši in kampanji SDS.

Šarec je bil oster tudi do tistih, ki so – kot je zapisal – v kampanji nastopali pokroviteljsko, postavljali pogoje, kdo je primeren za sestavljanje vlade, in vnaprej določali, s kom ne bodo šli v koalicijo. Jasno je, da je tu kritiziral predsednika Preroda Vladimirja Prebiliča. "Če boš v gostilni natakarju samo povedal, česa ne boš jedel, boš lačen," je ponazoril.

Izgubljeni glasovi in trije odstotki, ki bi "danes zelo prav prišli"

Posebno pozornost je namenil tudi razpršitvi glasov na levosredinskem prostoru. Ocenil je, da se je zgodilo prav tisto, česar so se bali: "trije odstotki glasov so šli v nič, ki bi jih danes zelo potrebovali". V nadaljevanju je sarkastično dodal, da se vsaj držijo obljube, da z nikomer ne bodo šli v vlado – "ne z Golobom ne z Janšo" (ker niso zbrali dovolj glasov, da bi sploh presegli parlamentarni prag).

Tudi Logarju je namenil nekaj pripomb

Šarec se je dotaknil tudi Anžeta Logarja, pri čemer je bil skeptičen do sporočil o umirjenosti in spoštljivosti. Po njegovem mnenju o tem povedo drugi, ne pa posameznik sam. Dodal je, da je imel priložnost videti, "kako ta spoštljivost izgleda", zato ima pri takih izjavah občutek, "da me je nekdo polil s sladko pijačo in zdaj se vse lepi".

Pohvala koaliciji: "Delovali so kot ekipa"

V drugem delu zapisa je Šarec poudaril, da je kampanja prinesla tudi pozitivne stvari, predvsem vtis, da je dosedanja koalicija delovala povezano. Ob tem je čestital tudi koalicijskim partnerjem, med drugim Matjažu Hanu, za katerega je zapisal, da je bil ob koncu kampanje precej na udaru zaradi goriva. Pohvalil je tudi Luko Mesca in dodal, da ga ni razočaral ter da ga vidi kot "spoštljivega in načitanega politika".

"Vsak glas šteje"

Zapis je sklenil s pozivom k udeležbi na volitvah in opozorilom, da je bil tokratni izid tesen. "Tokrat smo napad odbili, morda ga naslednjič ne bomo," je zapisal ter dodal, da upa na najboljše pri sestavljanju koalicije.