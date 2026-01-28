Premierja Danske in Grenlandije se bosta srečala z Macronom

Danska premierka Mette Frederiksen in grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen se bosta danes v Parizu sešla s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. V ospredju srečanja bodo razmere na Grenlandiji in varnostna vprašanja Arktike. Srečanje bo organizirano po tem, ko so ZDA nekoliko omilile svoja prizadevanja po priključitvi Grenlandije.

Macron bo "ponovno potrdil evropsko solidarnost in podporo Francije Danski, Grenlandiji, njuni suverenosti in ozemeljski celovitosti", je v torek sporočila Elizejska palača. Kot so dodali, bodo voditelji razpravljali o varnostnih vprašanjih na Arktiki ter gospodarskem in socialnem razvoju Grenlandije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Voditelji bodo o razmerah na Grenlandiji razpravljali po tem, ko je predsednik ZDA Donald Trump do nedavnega vztrajal pri prevzemu lastništva nad otokom, tudi z uporabo sile. V nagovoru na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) prejšnjo sredo v Davosu pa se je nato odrekel možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad tem avtonomnim danskim ozemljem.

Rutte preklical grožnjo z uvedbo carin

Trump je po sredinem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in območja Arktike. Prav tako je preklical grožnjo z uvedbo dodatnih carin za več evropskih držav, ki so v luči njegovih groženj na otok napotile manjše število vojakov.

Sile, ki sta se jim pozneje pridružila tudi dva slovenska častnika, so bile napotene v okviru vojaške vaje Arktična odpornost.

Zaradi želja ZDA po Grenlandiji sta se Frederiksen in Nielsen ta teden že sestala z nekaterimi zaveznicami.

Danska premierka se je na primer v torek srečala z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in za nemško televizijo ARD poudarila, da je Danska odprta za močnejše vojaško sodelovanje z ZDA, a da je suverenost njene države meja, ki je ne bodo prestopili. "Grenlandija je večkrat poudarila, da ne želi biti del ZDA," je ponovila Frederiksen.