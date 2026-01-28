Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
28. 1. 2026,
6.19

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Emmanuel Macron Mette Frederiksen varnost pogovori Grenlandija

Sreda, 28. 1. 2026, 6.19

33 minut

Grenlandija

Premierja Danske in Grenlandije se bosta srečala z Macronom

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Mette Frederiksen | Zaradi želja ZDA po Grenlandiji sta se Frederiksen in Nielsen ta teden že sestala z nekaterimi zaveznicami. | Foto Guliverimage

Zaradi želja ZDA po Grenlandiji sta se Frederiksen in Nielsen ta teden že sestala z nekaterimi zaveznicami.

Foto: Guliverimage

Danska premierka Mette Frederiksen in grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen se bosta danes v Parizu sešla s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. V ospredju srečanja bodo razmere na Grenlandiji in varnostna vprašanja Arktike. Srečanje bo organizirano po tem, ko so ZDA nekoliko omilile svoja prizadevanja po priključitvi Grenlandije.

Macron bo "ponovno potrdil evropsko solidarnost in podporo Francije Danski, Grenlandiji, njuni suverenosti in ozemeljski celovitosti", je v torek sporočila Elizejska palača. Kot so dodali, bodo voditelji razpravljali o varnostnih vprašanjih na Arktiki ter gospodarskem in socialnem razvoju Grenlandije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Voditelji bodo o razmerah na Grenlandiji razpravljali po tem, ko je predsednik ZDA Donald Trump do nedavnega vztrajal pri prevzemu lastništva nad otokom, tudi z uporabo sile. V nagovoru na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) prejšnjo sredo v Davosu pa se je nato odrekel možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad tem avtonomnim danskim ozemljem.

Rutte preklical grožnjo z uvedbo carin 

Trump je po sredinem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in območja Arktike. Prav tako je preklical grožnjo z uvedbo dodatnih carin za več evropskih držav, ki so v luči njegovih groženj na otok napotile manjše število vojakov.

Sile, ki sta se jim pozneje pridružila tudi dva slovenska častnika, so bile napotene v okviru vojaške vaje Arktična odpornost.

Zaradi želja ZDA po Grenlandiji sta se Frederiksen in Nielsen ta teden že sestala z nekaterimi zaveznicami.

Danska premierka se je na primer v torek srečala z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in za nemško televizijo ARD poudarila, da je Danska odprta za močnejše vojaško sodelovanje z ZDA, a da je suverenost njene države meja, ki je ne bodo prestopili. "Grenlandija je večkrat poudarila, da ne želi biti del ZDA," je ponovila Frederiksen.

Grenlandija
Novice Slovenska častnik in podčastnik prispela na Grenlandijo
Mark Rutte
Novice Rutte osupnil Evropo: Ne bo šlo
Evropa, Evropa iz Vesolja, Zemljevid Evrope
Novice Evropa se pripravlja na scenarij iz nočne more
Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček.
Novice Slovenska častnika odpotovala na misijo na Grenlandijo. Kako dolgo bosta tam?
Emmanuel Macron Mette Frederiksen varnost pogovori Grenlandija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.