Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
17.04

Osveženo pred

29 minut

Francoska mornarica v Sredozemlju prestregla ruski naftni tanker

Francozi zasegli ruski tanker | "Operacijo smo izvedli na odprtem morju v Sredozemlju s podporo več naših zaveznikov," je zagotovil francoski predsednik. | Foto x/@Osinttechnical

"Operacijo smo izvedli na odprtem morju v Sredozemlju s podporo več naših zaveznikov," je zagotovil francoski predsednik.

Foto: x/@Osinttechnical

Francoska mornarica se je v mednarodnih vodah v Sredozemlju vkrcala na naftni tanker, ki je bil na poti iz Rusije in zoper katerega veljajo mednarodne sankcije, je na družbenem omrežju X danes zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron. Poudaril je, da je bila operacija izvedena s podporo več zaveznikov.

"Nobenih kršitev ne bomo tolerirali," je na omrežju X zapisal Macron, ki je zagotovil, da so odločeni spoštovati mednarodno pravo in zagotoviti učinkovito izvrševanje sankcij. Omenil je, da obstaja sum, da je tanker plul pod lažno zastavo. Macron je pojasnil, da dejavnosti tako imenovane "tajne flote" pripomorejo k financiranju agresije v Ukrajini.

Tanker so zasegli med Španijo in Marokom

"Operacijo smo izvedli na odprtem morju v Sredozemlju s podporo več naših zaveznikov. Opravili smo jo skladno s Konvencijo ZN o pomorskem pravu," je zagotovil francoski predsednik. Dodal je, da so sprožili sodno preiskavo in da je bilo plovilo preusmerjeno. Kam je bil tanker preusmerjen, Macron ni zapisal.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so lokalne pomorske oblasti sporočile, da francoska mornarica tanker z imenom Grinch spremlja do sidrišča, kjer bodo opravili dodatne preveritve. Dodale so, da je mornarica tanker zasegla med Španijo in Marokom ter da je pregled dokumentov na plovilu potrdil dvome o pravilnosti zastave.

V začetku januarja so ZDA v severnem Atlantiku zasegle tanker, ki je plul pod rusko zastavo in ki naj bi se pred tem izognil ameriški blokadi v bližini Venezuele. Ameriške oblasti so takrat sporočile, da naj bi tanker kršil ameriške sankcije. Moskva je nato Washington obtožila, da gre za nezakonit zaseg tankerja ter da ZDA s tem dejanjem podžigajo napetosti in ogrožajo mednarodni ladijski promet.

