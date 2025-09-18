Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
11.12

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

električna energija NEK2 Jedrska elektrarna Krško

Četrtek, 18. 9. 2025, 11.12

1 ura, 15 minut

Slovenija naj bi Hrvaški poslala predlog za sodelovanje pri Jeku 2

Slovenija naj bi Hrvaški poslala uradni predlog za sodelovanje pri gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) in ji ponudila četrtinski lastniški delež, brez upravljavskih pravic, danes piše reški Novi list. Ponudba je za Hrvaško precej manj ugodna od upravljanja Nuklearne elektrarne Krško, kjer ima vsaka stran po 50 odstotkov lastništva.

Po predlogu, na katerega se mora Hrvaška po pisanju Novega lista odzvati do konca septembra oziroma najpozneje v začetku oktobra, bi Hrvaška v Jeku 2 dobila četrtino lastništva, in to brez upravljavskih pravic.

Slovenska država bi imela 51-odstotni delež, preostanek pa bi bil v lasti družbe GEN energija, ki je sicer v trenutnih pripravljalnih aktivnostih za investicijsko odločitev za Jek 2 edini investitor v novo nuklearko.

Hrvaška po tem predlogu, kot piše Novi list, tudi ne bi smela uporabljati elektrike, proizvedene v Krškem, ampak bi v skladu s svojim lastniškim deležem dobila četrtino dobička od prodaje elektrike na slovenskem trgu.

Maketa Nuklearna elektrarna Krško, NEK | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek

"Predlog je mačehovski in bi ga morali zavrniti"

Predsednik Hrvaškega jedrskega društva Davor Grgić je za Novi list predlog ocenil kot mačehovski in dodal, da bi ga hrvaška stran morala zavrniti.

Dodal je, da bi bilo tudi za Slovence bolje, če bi dosedanji način upravljanja Nuklearne elektrarne Krško, pri katerem vsaka stran uporablja proizvedeno električno energijo, kot želi, Hrvaški ponudili tudi za morebitni novi jedrski objekt.

"Ne potrebujemo dobička od prodaje elektrike. Potrebujemo elektriko, ki jo lahko država uporabi," je še poudaril.

Hrvaška je sicer že večkrat izkazala zanimanje za nadaljevanje sodelovanja, sodelovanju drugih držav, tudi Hrvaške, ali zasebnih investitorjev pri Jeku 2 pa je naklonjena tudi Slovenija.

Za pojasnila o ponudbi in morebitnem sodelovanju Hrvaške smo se obrnili na družbo GEN energija. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

