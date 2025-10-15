Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Dejan Paravan odhaja s čela Gen energije

Dejan paravan, GEN-I | Dejan Paravan naj bi novo službo dobil v družbi NGen, ki razvija rešitve za nadzor in upravljanje energetskih sistemov in jo lastniško obvladujeta dva izmed najbogatejših Slovencev - ustanovitelj podjetja za trgovanje z emisijskimi kuponi Belektron Boštjan Bandelj in kripto milijonar Damian Merlak. | Foto Bojan Puhek

Dejan Paravan naj bi novo službo dobil v družbi NGen, ki razvija rešitve za nadzor in upravljanje energetskih sistemov in jo lastniško obvladujeta dva izmed najbogatejših Slovencev - ustanovitelj podjetja za trgovanje z emisijskimi kuponi Belektron Boštjan Bandelj in kripto milijonar Damian Merlak.

Foto: Bojan Puhek

Generalni direktor družbe Gen energija, krovnega podjetja skupine Gen, Dejan Paravan odhaja s položaja. Nadzorni svet družbe se je danes seznanil z odstopno izjavo, ki jo je Paravan dal 10. oktobra, in začel s postopki za imenovanje novega generalnega direktorja, so po današnji seji nadzornikov sporočili iz Gena. Portal Necenzurirano poroča, da naj bi odstop napovedala še člana uprave Nada Drobne Popovič in Bruno Glaser, kar naj bi pričalo o napetih razmerah v v vrhu Gen Energije, lastnice slovenske polovice Nuklearne elektrarne Krško.

V kratkem sporočilu za javnost v Genu niso izdali nobenih drugih podrobnosti. Tako med drugim ni znano, koliko časa bo Paravan še opravljal naloge generalnega direktorja in kaj so uradni razlogi za njegov predčasen odhod s položaja.

Je pa o tem, da Paravan zapušča položaj vodilnega v krovni družbi enega od dveh državnih energetskih stebrov, pod katerega med drugim spada tudi Nuklearna elektrarna Krško, na podlagi neuradnih informacij že zjutraj poročal portal Necenzurirano.

Razlog za odhode naj bi bila nesoglasja z nadzornim svetom

Po njihovih informacijah Paravan, ki je vodenje Gena prevzel z novembrom 2022 in na položaju nasledil Blaža Košoroka, odhaja na lastno željo. Novo službo naj bi namreč našel v prav tako energetski družbi NGen, ki razvija rešitve za nadzor in upravljanje energetskih sistemov in jo lastniško obvladujeta dva izmed najbogatejših Slovencev - ustanovitelj podjetja za trgovanje z emisijskimi kuponi Belektron Boštjan Bandelj in kripto milijonar Damian Merlak.

Pozneje je portal poročal, da naj bi na današnji seji nadzornega sveta odstop napovedala še preostala člana poslovodstva, nekdanja prva dama Petrola Nada Drobne Popovič, ki je v GEN energiji zasedala mesto finančne direktorice, in Bruno Glaser. Razlog naj bi bila nesoglasja z nadzornim svetom, ki ga vodi prvi mož Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak.

Naslednika še ni

Kdo bo nasledil Paravana, ni znano. Po neuradnih informacijah Necenzurirano naj bi nekateri člani nadzornega sveta že danes želeli na njegov položaj imenovati Nado Drobne Popovič, a naj bi ta to možnost zavrnila, saj naj bi želela, da nadzorniki izpeljejo nominacijski postopek, po katerem bi izbrali novega generalnega direktorja s polnim mandatom.

Gen energija trenutno med drugim vodi pripravljalne postopke za gradnjo nove nuklearke v Krškem (Jek 2). Če bo država predvidoma leta 2028 sprejela investicijsko odločitev za gradnjo novega jedrskega objekta, bo to daleč največja naložba v zgodovini samostojne države. Ocenjena investicijska vrednost Jeka 2 brez stroškov financiranja je med 9,6 in 15,4 milijarde evrov.

