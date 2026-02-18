Nova faza projekta JEK2: Kdaj bo sprejeta končna odločitev o gradnji?

Vlada je s torkovim sklepom o pripravi Državnega prostorskega načrta (DPN) uradno sprožila formalni proces umeščanja nove jedrske elektrarne v Krškem. Na novinarski konferenci so ključni akterji - GEN energija, ministrstvo za naravne vire in prostor, ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter ministrstvo za finance podrobneje predstavili prihodnje korake. Strošek financiranja bi znašal med pet in sedem milijard, celoten strošek projekta med 15 in 22 milijard evrov.

Po končani štirimesečni javni obravnavi pobude, ki je potekala od julij do oktobra 2025, in v kateri je bilo prejetih okoli 50 skupin pripomb, se zdaj začenja faza priprave strokovnih podlag.

Priprava Državnega prostorskega načrta bo poleg same elektrarne zajela tudi vse spremljajoče ureditve in infrastrukturo, sočasno pa bo potekala celovita presoja vplivov na okolje, vključno s čezmejno presojo. Na podlagi izbrane rešitve bodo nato pripravili predlog DPN. Javna razgrnitev izdelanih gradiv je sicer predvidena v drugi polovici leta 2027, sprejem uredbe o DPN za JEK2 pa bo potekal na vladi v drugi polovici leta 2028.

Leta 2032 naj bi stekla gradnja elektrarne, ki naj bi bila zaključena leta 2039, leto pozneje pa naj bi bil Jek 2 priključen v omrežje.

Ministrstvo za finance je potrdilo, da je Slovenija glede na svoj gospodarski položaj sposobna projekt izvesti sama.

Stroškovna cena električne energije iz Jeka 2 je ocenjena na med 60 in 68 evrov na megavatno uro (MWh), projekt naj bi bil ekonomsko izvedljiv ob ceni 75 evrov na MWh na trgu.



Investicijski stroški Jeka 2 - brez stroškov financiranja - so ocenjeni na med 9,6 milijarde evrov za 1000-megavatni reaktor in 15,4 milijarde evrov za 1650-megavatni reaktor, z vključenimi stroški financiranja pa na 15 do 22 milijard evrov.

Financiranje in ekonomska vzdržnost projekta

Z GEN energija so sporočili, da je predvidena ustanovitev posebne družbe, ki bo nosilka vseh dovoljenj in obveznosti, kar ločuje tveganja od preostale skupine GEN.

V zvezi s financiranjem JEK2 se kot najugodnejša rešitev izkazuje on-lending države projektni družbi. To pomeni, da se država zadolži po ugodnejši obrestni meri in sredstva posodi družbi, kar zniža stroške projekta, hkrati pa dopušča možnost kasnejšega vključevanja drugih vlagateljev in zelenih finančnih instrumentov.

Strokovne podlage projekta

Tehnične študije za projekt JEK 2 pripravljata potencialna dobavitelja - ameriška družba Westinghouse in francoski EDF.

V pripravi je več kot 30 analiz, med njimi študija izvedbe hladilnih stolpov, ki bo zaključena do septembra 2026, neodvisni pregled varnosti lokacije in transportna študija.

V GEN energija tudi krepijo kadrovsko ekipo, opozorili pa so še na nedavno prejeti certifikat ISO 37001. Kot dodajajo, z mednarodnim standardom za sistem upravljanja preprečevanja korupcije, potrjujejo svojo zavezanost najvišjim standardom integritete, preglednosti in odgovornega poslovanja.

Vzporedno z JEK2 vlada pripravlja regionalni razvojni program, ki bo podprl razvoj infrastrukture in širšega območja regije, navaja GEN energija, ki se hkrati obvezuje k okrepljenemu dialogu z lokalno skupnostjo in rednemu obveščanju javnosti prek novinarskih informativnih sestankov.