Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
6.20

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
državna pomoč zakon električna energija energetika

Sreda, 18. 2. 2026, 6.20

57 minut

V veljavi zakon za pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
elektrika | Subvencije so predvidene za leta 2026, 2027 in 2028. | Foto Shutterstock

Subvencije so predvidene za leta 2026, 2027 in 2028.

Foto: Shutterstock

Začel je veljati zakon za pomoč energetsko intenzivnim podjetjem, po katerem bodo ta podjetja lahko dobila državno pomoč za znižanje stroškov za električno energijo. Zakon se bo začel uporabljati po pridobitvi pozitivne odločbe Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči z notranjim trgom EU. Veljal bo do sredine leta 2029.

"Gre za ciljno usmerjen, začasen in pogojen državni ukrep, namenjen delu slovenskega gospodarstva, ki je zaradi objektivno previsokih cen električne energije in tudi hude izpostavljenosti mednarodni konkurenci v zadnjih letih pod močnimi pritiski," je ob obravnavi predloga zakona o spodbujanju konkurenčnosti in razogljičenja elektrointenzivnih podjetij v DZ konec januarja dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Subvencija za največ polovico porabljene električne energije

Subvencije so predvidene za leta 2026, 2027 in 2028. Do pomoči bodo upravičena podjetja, pri katerih delež stroškov za električno energijo, vključno z dajatvami, presega pet odstotkov njihove dodane vrednosti, letno porabijo vsaj 15 gigavatnih ur električne energije in za električno energijo, brez dajatev, plačujejo vsaj 50 evrov na megavatno uro.

Subvencijo bodo lahko dobila za največ polovico porabljene električne energije, spodbuda na enoto porabljene energije pa ne bo smela presegati polovice referenčne tržne cene pasovne električne energije za posamezno leto.

Prejemniki pomoči bodo morali vsaj polovico prejetega zneska spodbud investirati med drugim v naprave za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, baterijske hranilnike, ukrepe za povečanje prožnosti pri odjemu električne energije, energetsko učinkovitost, proizvodnjo obnovljivega ali nizkoogljičnega vodika ali drugih zelenih goriv v elektrifikacijo, s katerimi se bo zmanjšala poraba fosilnih energentov.

Višino spodbude in obseg razpoložljivih sredstev bo za posamezno leto določila vlada. Po ocenah bo potrebnih okoli 30 milijonov evrov letno, sredstva pa bosta zagotavljala oba državna stebra proizvodnje električne energije, Holding Slovenske elektrarne in GEN energija.

Ludvik Bartelj, direktor družbe Gen-I Trading North America LLC, Maks Helbl, predsednik uprave Gen-I, in Igor Koprivnikar, član uprave Gen-I, ob slovesnem odprtju podružnice Gen-I Trading North America LLC v Houstonu.
Novice Zgodovinski mejnik za GEN-I, vstopa na ameriški trg
Brjansk, Rusija
Novice Ukrajinci izvedli najhujši napad doslej
Ukrajina po ruskem napadu
Novice Rusija tolče po ukrajinski energetski infrastrukturi
državna pomoč zakon električna energija energetika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.